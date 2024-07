A magyar válogatott kiesését okozó grúzok óriási kitüntetésben részesültek

Nyitókép: 30 June 2024, North Rhine-Westphalia, Cologne: Soccer, UEFA Euro 2024, European Championship, Spain – Georgia, Final round, Round of 16, Cologne Stadium, The Georgian players lined up for a team photo before the match.

Ahogy korábban megírtuk, mivel a magyar labdarúgó-válogatott 3 pontot szerzett az Európa-bajnokság csoportkörében, a többi csoport végeredménye döntött a továbbjutás kérdésében – a az angol és a szlovén együttes döntetlent játszott, ezért a grúz válogatott portugálok elleni váratlan győzelme azt jelentette, hogy nemzeti együttesünk búcsúzott a kontinenstornától.