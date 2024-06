Röpködtek a lapok – kőkemény meccsen ikszeltek a csehek a grúzokkal

Sőt, kifejezetten kemény mérkőzést játszott a két együttes, olyannyira, hogy

a bíró összesen 9 sárga lapot osztott ki a játékosoknak.

A cseh és a grúz csapatot ismerőknek nem lehetett meglepetés, hogy óriási lendülettel kezdték a meccset, amelynek első átékrészében a csehek tűntek veszélyesebbnek. Hiába voltak azonban helyzeteik, végül csak egy kézzel szerzett, ezért érvénytelenített gólt értek el, és ráadásként a hosszabbításban egy szintén kezezés miatt kapott tizenegyessel a grúz válogatott szerzett vezetést.

Gyakoriak voltak az efféle jelenetek a cseh-grúz mérkőzésen

Forrás: Axel Heimken /AFP

A csehek érhetően úgy léptek pályára a második félidőben, mint akik vért ittak, és beszorították az ellenfelet. Dominanciájuk az 59. percben góllá érett, a Bayer Leverkusen támadója, Patrick Schick talált be. A gólszerzőt nem sokkal később egy sérülés miatt le kellett cserélni, de a helyére érkezett Mojmir Chytil nagyon jól szállt be, és majdnem gólt is szerzett.

A csehek mindent megtettek a győzelemért, és a meccs további részében óriási fölényben játszottak, a grúzoktól mindössze egy-két kontrára futotta, ám ez majdnem drámai végkifejlethez vezetetett.

A cseh csapatnak minde erőfeszítése ellenére sem sikerült gól szereznie, az utolsó pillanatban a grúzok három az egyhez vezethették kapura a labdát, Lobzsanidze óriási gólhelyzetben fölélőtte.

A döntetlen a magyar labdarúgó-válogatott szempontjából kifejezetten jó eredmény, hiszen így a cseheknek nagyon nehéz dolga lesz, mert meg kell verniük a törököket a továbbjutásért az utolsó fordulóban. A mieink még reménykedhetnek, hiszen ha legyőzik a skótokat, lehetséges, hogy beférnek a négy legjobb harmadik helyezett továbbjutó közé.

Georgia-Csehország 1-1 (1-0)

Hamburg, v.: Daniel Siebert (német)

gólszerző: Mikautadze (45+4., 11-esből), illetve Schick (59.)

sárga lap: Kasia (37.), Gvelesziani (82.), Mekvabisvili (83.), Kocsorasvili (95.) illetve Coufal (18.), Provod (40.), D. Jurasek (47.), Holes (53.), Soucek (81.)