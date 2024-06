Mi a helyzet Szoboszlai Dominik sérülésével?

Nyitókép: Fotó: Tom Weller/DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Már az Eb előtt, az Izrael elleni debreceni felkészülési meccsen sokakat megijesztett Szoboszlai Dominik, amikor úgy jött le a pályáról, hogy bekötözték a combját. A Liverpool középpályása később azt mondta, nincs gond, csak beállt a lába, és nem akartak kockáztatni. Az Európa-bajnokságon Svájc és a Németország ellen is az látszott, közel sincs százszázalékos állapotban, nem úgy játszik, mint korábban, s mint aki egészséges. A megszokottnál kevesebbet futott, kevesebbet vállalkozott, nem játszotta be úgy a pályát széltében és hosszában, ahogy megszokhattuk tőle. Mint kiderült, a németek elleni meccs után edzéseket hagyott ki, s bár a hivatalos kommunikáció szerint nem volt baja, csak regenerálódott, a skótok elleni meccsen még látványosabb volt, hogy nem tud teljes erőbedobással futballozni.

Bár a szövetség részéről minél kevesebb információt próbálnak kiszivárogtatni Szoboszlai egészségi állapotáról, Marco Rossi szövetségi kapitány a Skócia ellen 1–0-ra megnyert stuttgarti meccs után őszintén nyilatkozott a csapatkapitánya állapotáról.

„Kisebb izomfájdalmai vannak, nem edzett a német és a skót meccs között. A szakemberek kezelték őt, de Szoboszlai nélkül nincs magyar csapat, s ő is játszani akart, ezért tettem be őt most is a kezdőbe. Elárulom, le akartam őt hozni az utolsó tíz percben, de aztán úgy döntöttem, Dominik játékában mindig benne van a gól, még akkor is, amikor nem százszázalékos, ezért végigjátszotta a meccset” – mondta a mester.