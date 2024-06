Lukaku újabb érvénytelen gólt szerzett, a románok kikaptak, de nincs miért szégyenkezniük – Belgium-Románia 2-0

Nyitókép: Angelos Tzortzinis / AFP

Álomszerűen kezdődött a belgák szempontjából a labdarúgó Európa-bajnokság csoportmeccseinek 2. forulójában szombaton rendezett Belgium-Románia találkozó, hiszen már a 2. percben gólt szereztek. Egy labdarszerzést követően gyors támadást vezetttek, Lukaku kapott jó labdát középen, de a kapunak háttal Tielemanshoz passzlt, aki 16 méterről könnyedén lőtte a labdát a jóbb alsóba.

Ez volt a harmadik leggyorsabb gól az Európa-bajnokságok történetében.

A belgáknak számos helyzete akadt az első félidőben, de hiába próbálkozott De Bruyne (többször is), Verthongen, Doku, és Lukebakio, egyik sem tudott gólt szerezni. A román csapat pedig az ukránok meglepetésszerű legyőzését követően ezen a meccsen is megmutatta, hogy számolni kell velük, Mihaila, Man és Bruca is gólt szerezhettek volna az első játékrészben.