Most akkor ki irányítja a férfi jégkorong-válogatottat?

Üldözi a balsors Rossi kulcsjátékosát: kihagyja az idei tornát az előző Eb magyar hőse?

Sérülésre sérülés, most műteni is kell Fiola Attilát. A 2016-os Eb-n az első meccsen kidőlt a sorból, 2021-ben gólt szerzett, most tévén nézheti a meccseket.