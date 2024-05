Meglepő helyen döntöttek Gulácsi Péter sorsáról

Tortúrája 2022 októberében kezdődött (Gulácsi a Bildnek is nyilatkozott, amelyből a Mandiner szemlézett), amikor egy Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen súlyos, elülső térdszalag-szakadást szenvedett. Már akkor sejteni lehetett, hogy sokat kell kihagynia – majdnem egy évig, egészen pontosan 344 napig tartott a teljes felépülése. Két műtéten is átesett, és ebben az időszakban komolyan fontolóra vette visszavonulását is.