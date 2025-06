Orbán Viktor: Megvédjük a magyar emberek életét, békéjét, tulajdonát és szabadságát

Alkotmányunk azt mondja: „felelősséggel minden magyarért”. „Önök ma erre az alkotmányra és erre a felelősségre tették le esküjüket” – kezdte Orbán Viktor az ünnepi beszédét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a rendőrtisztek avatásán.

„Szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között”

Mint a kormányfő leszögezte:

Az alkotmány állami létünk alapja, amely tartest, célt és értelmet ad küzdelmeinknek idehaza és a nagyvilágban. Ez jogrendünk alapja.



Eskütételükkel önök ebben a történelmi láncolatban foglalják el őrhelyüket – tette hozzá.

Mint a minisztrelnök rámutatott: „a magyar állam 1000 éves története arra tanít, hogy a rend nem magától jön létre. A rendet mindig meg kell teremteni, és azután meg kell védeni. Ha elhanyagoljuk, ha nem vigyázunk rá, a rend fölbomlik, vele együtt pedig elvész a szabadság, a biztonság és végül az egész civilizált élet.”

Ma újra veszélyes időket élünk és a régi igazság súlya még nyomasztóbb.”

A világ egy zavarosabb

Háború Ukrajnában. Háború a közel-keleten. Migránsok milliói ostromolják az országok határait Európán belül és kívül, politikai és katonai feszültségek gyülekeznek, új fenyegetések bukkannak fel és a régiek egy agresszívebbek – sorolta a miniszterelnök.

Mint fogalmazott: „A világban egy nő azon helyek száma, ahol a rend és a biztonság többé már nem adottság, hanem kivívandó állapot.”

A mai eskütétel világos kiállás Magyarország nem sodródik az eseményekkel – tette hozzá a kormányfő, aláhúzva, hogy

Magyarország védelmezi állampolgárait. Mi megvédjük magunkat, megvédjük a magyar emberek életét, békéjét, tulajdonát és szabadságát”

– szögezte le Orbán Viktor.

Mint fogalmazott: ehhez nem elég a technológia, a legfontosabb mindig az ember. „Önök, a rendőr, a pénzügyőr, a katasztrófavédő, a börtönőr, aki a nevét és az arcát adja a törvény a jog és a rend uralmához. Aki nem fél szembenézni a veszéllyel!”

„A rendvédelmi eskü nem csupán szolgálatot jelent, hanem példamutatást is, vezetést, példamutatás által. A törvényesség képviseletét várjuk önöktől. A higgadt, de határozott fellépést önökre Magyarország minden szegletében számítanak ott is, ahol kevesebb a fény és ott is, ahol sűrűbb a kísértés” – fejtette ki Orbán Viktor.

Kívánom, hogy egész pályafutásuk során kísérje és őrizze önöket Magyarország zászlaja, a piros, az erő, a fehér, a hűség, a zöld, a remény”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy “a magyar nemzet számít önökre!”

Nyitókép: Képernyőfotó