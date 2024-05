Ilyenre még senki nem volt képes! – 49. veretlen mérkőzését játszotta a Bayer Leverkusen

Nyitókép: MTI/EPA/Christopher

Kis híján véget ért a Bayer Leverkusen 48 tétmérkőzésen át tartó veretlensége, de Xabi Alonso együttese végül 2–2-es döntetlennel harcolta ki helyét az Európa-liga fináléjába, ahol az olasz Atalanta lesz az ellenfele. A német bajnok sokáig 2–0-s hátrányban volt csütörtök este az AS Roma ellen hazai pályán, ám végül a 97. percben sikerült egyenlítenie. Az első meccsen az olasz fővárosban a Bayer nyert 2–0-ra, így 4–2-es összesítéssel jutott a döntőbe. A Leverkusen ezzel történelmet írt, sorozatban a 49. mérkőzésén lett veretlen, s megdöntötte a Benfica megdönthetetlennek hitt 59 éves rekordját.

A hazaiak egyenlítő gólját szerző Josip Stanisic pályafutása egyik legszebb pillanatának nevezte a Roma elleni meccset.

„Nagyon be akartunk jutni a döntőbe, és ez ma látható volt a kilencven perc alatt. Bár két góllal is vezetett az ellenfél, úgy érzem, mi futballoztunk jobban.

Nem is igazán értjük, hogyan kerültünk ilyen hátrányba. Megmutattuk, hogy milyen csapat vagyunk azzal, hogy 2–2-re egyenlítettünk a végén.

Nem hiszem, hogy érdekelt volna minket, ha kikapunk, de továbbjutunk, mert tényleg a döntőt akartuk. De így még szebb, még édesebb a siker” – nyilatkozta a meccs után a világbajnoki bronzérmes horvát futballista.

Ez a továbbjutás egyben azt is jelenti, hogy a piros-fekete csapata úton van a triplázás felé, hiszen a Bundesliga-cím után a Német Kupában (Kaiserslautern ellen) és az El-ben is döntős. Tehát két győzelem hiányzik már csak ahhoz, hogy Xabi Alonsót megkoronázzák Leverkusenben.

„Boldogok vagyunk, hogy bejutottunk a fináléba, és így egy héten belül két döntőt is vívunk. A csapat jó szellemiséget mutatott a Roma második gólja után. Láttam a játékosaim szemében, hogy többet akarnak, s nem adják fel a harcot. A 2–1-es vereséggel is továbbjutottunk volna, de a srácok mindent elkövettek, hogy ne szakadjon meg a hosszú veretlenségi sorozatunk. Örülök ennek és a továbbjutásnak. Még mindig van esélyünk arra, hogy három címet is bezsebeljünk az idén. És a fiúk megérdemlik mind a hármat” – mondta a Bayer Leverkusen spanyol vezetőedzője.

A klub történetének ez lesz a harmadik európai döntője május 22-én Dublinban. Korábban, még 1988-ban az UEFA-kupában győztek az Espanyol ellen a piros-feketék, a Bajnokok Ligája 2002-es fináléjában viszont kikaptak a Real Madridtól.