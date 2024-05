A halhatatlanság a tét – 59 éves rekordot megdöntve juthat be az Európa-liga döntőjébe a Bayer Leverkusen

Nyitókép: Pixabay

Bayer Leverkusen – AS Roma

Európa-liga elődöntő második mérkőzés

Helyszín: BayArena, Leverkusen Vezeti: Danny Makkelie (holland)

Bayer Leverkusen: Kovár – Frimpong, Tapsoba, Tah, Hincapié – G. Xhaka , Palacios – A. Adli, J. Hofmann, Grimaldo – Hlozek

Menedzser: Xabi Alonso

AS Roma: Szvilar – Angelino, NDicka, Spinazzola, Mancini – Cristante, L. Paredes, Lo. Pellegrini, El Shaarawy, Azmoun – R. Lukaku

Menedzser: Daniele De Rossi

A Bayer Leverkusennek minden esélye megvan, hogy hazai pályán jusson be második számú európai kupasorozat, az Európa-liga döntőjébe, hiszen az elődöntő első mérkőzésén idegenben 2-0-ra nyert a Roma ellen.

Xabi Alonso együttesének plusz motivációt adhat, hogy amennyiben a Farkasok ma nem tudnak nyerni ellenük, és sorozatban a 49. mérkőzésükön lesznek veretlenek, megdöntik Benfica a megdönthetetlennek hitt 59 éves rekordját.

Ezzel pedig idén a második történelmi tettet hajtanák végre, hiszen a Leverkusen az ifjú baszk edző vezetésével épp most nyerte meg története első német bajnoki címét, és ezentúl nemhogy „Luserkusen”-nek nem nevezheti őket senki, de ha azt nézzük, hogy a Bundesligában 5. helyen álló Borussia Dortmund Bl-döntőt játszik, és a második Bayern München is az elődöntőig jutott a sorozatban, akkor nyugodtan kimondható, hogy jövőre retteghetnek tőlük a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok is.

Az olaszbajnokságban a 6. helyen álló Romának még 3 forduló maradt, hogy a másik El-elődöntős olasz csapattal, a Serie A-ban eddig szintén 60 pontot gyűjtő és az utolsó Bl-indulást érő 5. helyen álló Atalantával megküzdjön a Bajnokok Ligájáért. Daniele De Rossi csapata persze ezt „egyszerűbben” is bebiztosíthatja, és csak két meccs kell hozzá – mindössze annyi a dolguk, hogy továbbjussanak a Gyógyszergyáriak ellen, és megnyerjék az Európa-ligát.

Jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, a jól kilépő Lukaku révén már a 4. percben vezetést szerezhettek volna, de a belga támadó túl hosszan vette át a labdát, így Kovár védeni tudott. Bátran letámadta a Leverkusent a római együttes, egészen magasra tolva fel a védekezést, de gyorsan meglátszott az is, hogy ez mennyire veszélyes játék – a Bayer Leverkusen ugyanis egy-egy kontrával gyorsan felért a tizenhatosukig.

A 15. percben egy gyors kényszerítő végén Palacios el is találta a Roma kapuját, de a lövés pontosan a középen álló Svilart találta el, akinek így nem volt nehéz dolga kivédeni.

Két perccel később a Roma próbálkozott, de Pellegrini fejese is csemege volt az ellenfél kapusa számára. Az mindenesetre látszott, hogy mindkét együttes nagyon szeretne gyorsan gólt szerezni, a meccs tempóját illetően nem volt oka panaszra a közönségnek.

A feszültség a 20. percben csak nőtt, ugyanis Spianazzola sérülésénél Frimpong nem állította meg a játékot – vagy nem vette észre, vagy nem akarta –, mire a Roma játékosai egyszerre nekiestek. Az olasz hátvédet le kellett cserélni, Zalewski érkezett helyette. Hlozek és Hoffmann kiválóan kényszerítőzött a vendégek tizenhatosánál, ám utóbbi hajszálpontosan beadott lapos labdáját előbbi nem tudta értékesíteni, mert mire átvette, odaért egy védő – ha kapásból ellövi nagy eséllyel gólt ünnepelhetett volna.

Egyre veszélyesebb lett a Leverkusen, és a Roma védelme sokszor csak szabálytalanul tudta visszafogni őket – kétszer villant is a sárga, Paredes argentin honfitársa, Palacios bokáit koccantotta össze hátulról, Zalewski pedig Frimpongot fogta meg két kézzel, ezért figyeleztette őket a bíró.

Egy pontrúgás után Palacios 18 méterről középről rúgott óriási kapufát, de a labda a Roma szerencséjére kifelé pattant. Erősödött a hazai fölény.