Bombaigazolás Debrecenben: korábbi szövetségi kapitány érkezett!

Mint azt Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet (DESKI) igazgatója többek között elmondta:

– Intézményünkben tiszteljük a teljesítményt és ambiciózusok vagyunk: ahhoz képest, hogy csak pár éve indultunk, elmondhatjuk magunkról, hogy Magyarország egyik legmeghatározóbb sporttudományi képzőhelye vagyunk, sok nemzetközi kapcsolattal, oktatással, kutatással és harmadik missziós tevékenységgel. Annak érdekében, hogy ezek az intézeti tervek a jövőben ugyanilyen sebességgel haladjanak, nagyon kellenek az olyan nagy tudású emberek, akik motiválni, inspirálni tudnak bennünket.

László Csaba óriási nemzetközi tapasztalata, világlátása remekül kiegészíti majd az intézet tudományos eredményeit.

A DESKI első embere hozzátette:

– Ősszel indítjuk a labdarúgó-szakedző képzést, melyben számítunk új kollégánk szakmaiságára. Ahogy a Debreceni Egyetem számára, úgy intézményünknek is roppant fontos a nemzetköziesítés, itt is segítségünkre tud lenni László Csaba, aki széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, szeretnénk nyitni Skócia felé is, amiben szintén számítunk rá. Az oktatásnál maradva, a labdarúgáson túl, neki hála az edzéselméletben, az edzéstudományban megint csak nagyon gazdag tapasztalatokkal, tudással tudjuk a hallgatóinkat erősíteni.

László Csaba amolyan székfoglalóként elmondta:

– Nagyon szimpatikus, amit felvázolt számomra az egyetem, vagyis az a sportökoszisztéma, amelyet kialakítottak Debrecenben. Úgy hiszem, szakmai tanácsadóként hozzá tudok majd tenni ehhez a rendszerhez,

a tapasztalatom, amelyet az évtizedek során összegyűjtöttem, a fiatalok javára lehet. Sok mindent láttam, ismerek már a Debreceni Egyetem, a Sporttudományi Koordinációs Intézet tevékenységéből, elképzeléseiből, jó az irány, amin járnak, európai színvonalon működnek itt a sporttal kapcsolatos dolgok is.