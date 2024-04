Klopp megindokolta, miért jegelte Szoboszlai Dominikot

A Liverpool tehát behúzta a kötelező három pontot Londonban, így továbbra is harcban van a Premier League-aranyéremért, előrelépett a dobogó második helyére, de azonos pontszámmal áll a listavezető Arsenallal. A lefújás után a német menedzser megindokolta, miért is jegelte a magyar középpályását – az ok a sűrű versenynaptárban keresendő. Az Atalanta elleni csütörtöki El-meccset követően hat helyen is változott a kezdőcsapat, Szoboszlai is ennek lett az áldozata.

A mérkőzés előtt is utaltam rá, hogy utálom több meccsre előre gondolkozni, de mégsem tehetek mást. Három nap múlva újra fontos meccsünk van, meglátjuk, akkor ki kerül a kezdőbe”

– tekintett előre Jürgen Klopp, a csapatot sújtó komoly sérüléshullám után ráadásul lassan ismét a teljes keret a német szakember rendelkezésére áll.