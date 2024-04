Ez az oka a Liverpool és Szoboszlai Dominik visszaesésének

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A jelenleg a Tarpa SC szakmai igazgatójaként dolgozó szakember nem is titkolja: óriási baklövésnek tartja, hogy fél évvel a szezon vége előtt bejelentették: Jürgen Klopp távozik Liverpoolból. „Ez körülbelül olyan, mint hogy ha el akarnék költözni a feleségemtől, de már fél évvel előtte bejelenteném, hogy csomagolok...” A korábbi szövetségi kapitány azt is hozzátette, abszolút várható volt a Liverpool visszaesése, hiszen egy idényen keresztül nem lehet egyfolytában a csúcson lenni.

Számomra inkább a Pool eddigi szárnyalása volt meglepő, hiszen rengeteg olyan mérkőzést nyertek meg a hajrában, amelyekben nem volt benne a győzelem, mégis óriási szerencsével megszerezték a három pontot”

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, mennyire lepte meg, hogy az Atalanta az Anfield Roadon mosta le 3-0-ra Jürgen Klopp együttesét, Csank János kifejtette, az Atalanta első félidőben is kihagyott két nagy helyzetet, és bár a Liverpool rúgott egy kapufát is, kisebb meglepetésre ők pánikoltak be, nem tudtak gólt rúgni, a játékosok egyre inkább türelmetlenné váltak, ezzel is magyarázható, hogy az olasz rivális már az első játékrészben megszerezte a vezetést.

„S ahogy ilyenkor lenni szokott: a szünet után az Atalantának minden bejött – a Liverpoolnak semmi.... Tegyük hozzá:

ezen a szinten ennyire gyenge védekezést már rég láttam, mint amit az El-negyeddöntőben a Liverpool bemutatott.”

Az első tőrdöfés: Gianluca Scamacca (középen) megszerzi a vezetést az Atalantának az Anfield Roadon Fotó: MTI/AP/Jon Super

Mint ismert, Szoboszlait több portál is a Vörösök egyik leggyengébb játékosának tartotta, ezzel kapcsolatban a sportvezető lapunknak elárulta, már azon is csodálkozik, hogy sztárolni kezdték, és egyből világklasszisnak kiáltották ki őt.

Kicsit szélsőségesnek érzem a megítélését. Dominik remek futballista, akiből egyértelműen világklasszis válhat, de egy-két gyengébb meccs után sem kell a földbe döngölni őt”

– fogalmazott.

Csank János szerint a válogatott csapatkapitánya az a típusú játékos, akit hagyni kell játszani. Úgy érzi, a Liverpoolban kicsit kötött szerepkörben futballozik, többet kellene magára vállalnia; gyakran a biztonságos passzokra törekszik, ezért sem érzi igazán pörgősnek a játékát.

„Azt kívánom neki, hogy legyen egészséges, és élvezze a futballt! Az Atalanta ellen valóban nem játszott jól, és több szituációban is rossz megoldást választott, de ettől még nincs Szoboszlai-probléma. A lényeg: a sikert és a hullámvölgyet is tudni kell kezelni. Ami nem is igazán hullámvölgy, csak annyit mondogatják, hogy te is elhiszed...” – folytatta.

A Premier League-ben rég nem látott, kiélezett harc zajlik a bajnoki címért a 71 pontos Arsenal és Liverpool, valamint az egy egységgel kevesebbet gyűjtő Manchester City között. Melyik csapat lesz a befutó? Mennyire zavarhatja meg e váratlan EL-kudarc a Vörösöket? – tettük fel a kérdést a korábbi szövetségi kapitánynak, aki szerint nagyon érdekes a szituáció, ugyanis a Manchester Cityt kicsit gyengébb a riválisainál, ők rúgták a legkevesebb gólt is.

Az Arsenalon pedig nem tudok kiigazodni: az utóbbi években mindegyik idényt hatalmas lendülettel kezdik, aztán mindig becsúszik egy-két váratlan hiba. Kíváncsi vagyok, hogy pszichikailag mennyire bírják majd a hajrát. Viszont ha a Pool jól jön ki az Atalanta elleni pofán verésből, simán be tudják húzni a bajnoki címet”

– szögezte le Csank János, aki szerint most derül ki egyértelműen, hogy a már távozó Jürgen Klopp illetve az öltöző mennyire erős Liverpoolban.

