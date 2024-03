Nyertek a németek és a svájciak, kikaptak a skótok – így készülnek a magyar válogatott ellenfelei

Nyitókép: Kirill Kudryavtsev / AFP

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra nyert a koszovói nemzeti csapat ellen Eb-felkészülési mérkőzésen, de Szoboszlai Dominikék mellett többek közt Eb-csoportellenfeleink is pályára léptek kedden, nézzük, milyen eredménnyel! Eb-csoportunk valószínűleg legerősebb tagja, a házigazda Németország Hollandiával játszott, és nyert otthon 2-1-re, úgy, hogy a hollandok szereztek vezetést, és Nicklas Füllkrug csak a mérkőzés végén tudta megszerezni a győztes találatot. Ez a meccs magyar szempontból azért is érdekes volt, mert a holland nemzeti együttessel is fogunk játszani idén a Nemzetek Ligájában két mérkőzést.