„Ideálisnak nem nevezhettük Sztankovics helyzetét” – Hajnal Tamás a Mandinernek

Bajnoki cím és Eb-szereplés

Nagy kérdés, hogy mi lehet a következő lépcsőfok a Ferencváros számára, de a sportigazgató fejében természetesen már megfogalmazódtak az elképzelések.

„Az évek alatt óriási fejlődés ment végbe, az elmúlt öt évben pedig a nemzetközi áttörés is bekövetkezett.

Most már nem túlzás kijelenteni, hogy európai szinten újra számot tevő klubnak számítunk. Innentől nagy lépéseket tenni már nem egyszerű dolog.

Látni kell, hogy a versenytársaink nagy része sokkal komolyabb lehetőségekkel bír. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folyamatosan tartani tudjuk ezt a szintet, és előre is tehessünk lépéseket, adott esetben egy bravúr is megjelenjen. Óriási a versenyhelyzet, de tartani akarjuk a lépést” – hangsúlyozta Hajnal Tamás, aki elárulta a következő hónapokra vonatkozó elvárásait is:

„Természetesen szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, de el kell ismerni, hogy

a Paks idén kemény vetélytárs, amely minden tiszteletet megérdemel.

Mindent megteszünk, hogy zsinórban hatodszor is bajnokok legyünk, illetve szeretnénk bejutni a kupadöntőbe is. Ha pedig már ott vagyunk, szeretnénk azt is megnyerni. Bízom benne, hogy nagyszerű tavaszt játszanak és jó formában lesznek a válogatott játékosaink, jó állapotban mennek majd az Európa-bajnokságra, hogy sikeresen képviselhessék Magyarországot a nyári tornán!” – zárta gondolatait Hajnal Tamás.