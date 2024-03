Győzelemmel debütált Gera Zoltán!

Ismert: az angyalföldi klub vezetői a Kazincbarcika elleni idegenbeli döntetlen után döntöttek úgy, hogy Desits Szilárd helyett a korábban az U21-es válogatottat irányító Gera Zoltánra bízzák a szakmai munka irányítását.

A ferencvárosi legenda a visszavonulását követően előbb Szerhij Rebrov segítőjeként dolgozott az Üllői úton, ezután kapta meg a korosztályos nemzet csapat irányítását, közel öt évig állt az MLSZ alkalmazásában.

Gera búcsúzásképpen a következőket mondta el a szövetség honlapján:

„Nagyon hálás vagyok, hogy pályakezdő edzőként rám bízták az U21-es csapat irányítását. Kettős feladatom volt a válogatott mellett, a játékosok egyéni fejlesztése mellett az eredményesség javítása is szempont volt. Rengeteget tanultam a szövetségnél eltöltött időszak során. Az elmúlt időszakban több megkeresést is kaptam, és most azért döntöttem a váltás mellett, mert szeretnék klubcsapatnál, napi gyakorlati munkát végezni, melyhez ez a lehetőség, a Vasas kerete ideális számomra”.

Gera Zoltán elég hamar megtapasztalhatta, hogy rengeteg munkája lesz Angyalföldön,

hiszen kezdésként a megyei I. osztályú Mezőörs elleni Magyar Kupa-mérkőzésen irányíthatta új csapatát; Baráth Botondék 120 perc játék után csupán tizenegyesekkel jutottak tovább...

Gera Zoltán az U21-es válogatott mezét cserélte a Vasaséra Fotó: mlsz.hu

Ezután következett a Siófok elleni bajnoki nem csak azért ígérkezett pikáns találkozónak, mert a Balaton-partiakat Gera korábbi csapattársa, Dragan Vukmir irányítja, hanem azért is, mert hiába állnak a hazaiak kiesőhelyen, a tavaszt három győzelemmel és egy döntetlennel kezdték.

A mérkőzés egy tizenegyesgyanús szituációval kezdődött: Dénes Csanád hiába esett át a kivetődő Jova Leventén, a játékvezető sípja néma maradt. A 23. percben szinte a semmiből szerzett vezetést a vendégcsapat: Radó András beadását a korábbi válogatott Holender Filip kotorta a hálóba. Az első játékrész hátralévő részében a Vasas rutinosan őrizte az előnyét (csupán egy Varjas-fejes kerülte el a kapujukat).

A második félidő elején a szlovákiai Urblík József bombái riogatták a hazaiakat – különösebb eredmény nélkül.

A félidő legnagyobb lehetőségét mégis Varga Bence hagyta ki, a lövést Jova csak üggyel-bajjal tudta hárítani. A végén még Svedjuk is kapura küldött egy veszélyes löketet, ám az eredmény már nem változott.

A Vasas a találkozó nagy részében rutinosan őrizte az előnyét, de Gera Zoltán helyzete nem sokat változott a mezőörsi és a siófoki találkozó után sem: rengeteg dolga lesz még a Fáy utcában!

Nyitókép, fotó: vasasfc.hu