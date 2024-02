Sorsoltak a Magyar Kupában: Diósgyőr–Ferencváros a negyeddöntőben

Továbbra is csak bukdácsol az Újpest labdarúgócsapata, amely csütörtökön a vezetőedzőjét is elveszítette. Mészöly Géza egy plusz két hónapos eltiltást kapott a debütáló mérkőzése utáni sajtótájékoztatón tett „rasszista tartalmú nyilatkozatáért”. A három hete kinevezett szakember a Diósgyőr ellen 2–1-re megnyert bajnoki találkozót követően az általa becserélt Franklin Sasere dicsérete közben sértő jelzőt használt a nigériai játékos bőrszínére vonatkozóan. Emiatt büntette most az MLSZ.