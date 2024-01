Schäfer András elárulta, mennyi esély van rá, hogy ott legyen a válogatott felkészülési mérkőzésein

A 24 éves játékos az M1-nek nyilatkozott az összecsapást követően. Schäfer óvatosan fogalmazott, és elmondta, a történtek után inkább nem jelentené ki, hogy „biztos lábakon áll”.

„Egy ilyen sérüléstörténet után nehéz kijelenteni, vagyis nem szeretnék semmit sem kijelenteni, nehogy pórul járjak.

Szó sincs arról, hogy ne bíznék magamban, egyszerűen elég kritikus dolog volt ez számomra.

Örülök az apró sikereknek, meg annak is, hogy mostmár hét-nyolc meccsen is segíthettem a csapatot, ezeken többé-kevésbé panaszmentesen tudtam játszani. Ezek kis lépéseknek tűnhetnek, de számomra nagyon nagy jelentőségük van” – fogalmazott.

Szóba került az Union eddigi szereplése is

Mint ismert, a berliniek 19 forduló után csak a 15. helyen állnak a Bundesligában, öt ponttal előzik meg a 16., osztályozós pozícióban álló Kölnt.

„Nehéz dolog. Akkor is nehéz kezelni csapaton belül, ha sikertelenségből hirtelen siker lesz, ugyanakkor a szezon elején ugyanúgy a negyven pontot tűztük ki célul, tehát a biztos bennmaradást, ami még teljesíthető. Szerintem egyébként több újonnan érkezett játékos is kiemelte, hogy annak ellenére, hogy BL-szereplő csapatról van szó, és mi most mégis a kiesés ellen harcolunk, annak ellenére is jó az öltözői hangulat, összetartó a közösség. Tudtuk, hogy ez már az előző szezonban is erősségünk volt, és ez most sincs másként.

Meg vagyok róla győződve, hogy ez sikerre fog minket vezetni.

Jó jel, hogy nem az egymásra mutogatás megy, hanem kiállunk egymásért, ha kell, öltözőn belül, ha kell, a médiában. Lehet, hogy fura, de nagyon pozitívan állok az idényhez.”

„Nagyon nagy vágyam, hogy újra válogatott legyek”

A beszélgetés során az is kiderült, hogy továbbra is folyamatosan tartja a kapcsolatot Marco Rossi szövetségi kapitánnyal.

„A kapitány emberi oldalát senkinek sem kell bemutatni. Most is minden héten érdeklődik, kérdez az állapotomról – arról, hogy játszottam, hogy halad a beintegrálásom,

továbbra is érzem a bizalmát és köszönöm neki a támogatást, mert ilyen nehéz időszak után ez nagyon jólesik.

Egyből írt is a találkozó után, kérdezte, milyen volt. Úgyhogy éreztem a törődést. Rengeteg tétmeccset kell még lejátszanom addig, hogy a válogatottba visszatérhessek, próbálok formába lendülni és nyilván az a célom, hogy ott legyek márciusban, a felkészülési mérkőzéseken. Szerintem viszont megbocsátható, ha most meccsről meccsre gondolkodom, és nem azon agyalok, mi lesz márciusban vagy júniusban.

Nagyon nagy vágyam, hogy újra válogatott legyek, erre minden lehetőségem megvan,

de egészségesnek kell maradnom és jó teljesítményt kell nyújtanom” – fogalmazott Schäfer András.

Nyitókép: ANDREAS GORA / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP