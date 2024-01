Orbán, Szoboszlai, Sallai, Kerkez – így üdvözölték az új évet a legjobb magyar labdarúgók

„Történelmi év volt 2023. Gyerünk, fejlődjünk tovább!” – írta az Instagramon Szoboszlai Dominik. A válogatott csapatkapitánya egy fotósorozattal emlékezett vissza a tavalyi év eseményeire. Került bele kép többek közt arról, hogy a magyar nemzeti együttes veretlenül, csoportelsőként jutpott ki az idei Eb-re, hogy az RB Leipziggel megnyerték a német kupát, és természetesen arról is, hogy nyáron a Liverpool játékosa lett.

A szurkolói reakciók jól jellemzik a magyar klasszis teljesítményét, hiszen posztnál sorakoznak az olyan kommentek, amelyek szerint a közeljövőben Szoboszlai lesz a Premier League legjobb középpályása, és amelyek szerint a magyar labdarúgó volt a Liverpool legjobb igazolása.

„Mindenkinek a legjobbakat kívánom 2024-re!” – ezt már Kerkez Milos tette közzé az Instán, egy kép kíséretében, amely két testvére Marko és Rade mellett látható.

Sallai Roland barátnőjével, Miskei Bettinával közös fényképpel köszöntötte az idei évet. „2024, jövünk” – fogalmazott tömören a magyar támadó.

A leghosszabban a magyar válogatott védelmének vezére, Willi Orbán írt, aki részletsen végigvette az elmúlt évet, egy Szoboszlai Dominikéhoz hasonló fotósorozat mellett, amelyben a magyar válogatott csodálatos mérkőzései mellett a német kupa- illetve szuperkupagyőzelem is helyet kapott.

„Sok csodálatos pillanat volt, győzelem a német kupában és a szuperkupában, és néhány kemény vereség is, mint például a Manchester City ellen a Bl-ben. Vagy ott vol a sérülésem, amely sajnos még mindig hátráltat a visszatérésben. Mindazonáltal várom az új évet, a nagy kihívásokat a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában, csakúgy, mint a 2024-es nyári Európa- bajnokságon. Mindenre fel vagyok készülve, és –ahogy mindig – most is a legjobbat fogom nyújtani, ami tőlem telik. Mindenkinek azt kívánom, hogy kezdődjön csodálatosan a 2024-es év!” – fogalmazott Orbán.