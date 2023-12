Így teljesítettek az őszi szezonban a topligákban játszó magyar labdarúgók

Loic Nego

A magyar válogatott 32 éves jobboldali középpályása nyáron Székesfehérvárról a francia bajnokság első osztályába feljutott Le Havre-be igazolt, és kiváló teljesítményt nyújt új egyesületében. Az első félév 17 bajnoki mérkőzésén 13 alkalommal kapott lehetőséget, 10-szer kezdőként, 3-szor csereként, és eddig 3 gólpasszt adott. Jelentős szerepe van abban, hogy a frissen feljutott Le Havre fél év elteltével a bajnokság középmezőnyében szerepel.

A francia középpályás a magyar válogatottban is kiváló teljesítményt nyújtott – a szeptemberi Szerbia elleni belgrádi meccsen kezdő volt, és élt a lehetőséggel, nagyon jól játszott. Ezzel be is játszotta magát a kezdőcsapatba – bár ebben lehetett némi szerepe Bolla nyári meccshiányának is – és bizonyította is, hogy ott a helye. A szerbek elleni hazai visszavágón két gyönyörű gólpasszt is adott – egyet Varga Barnabásnak, egyet pedig Sallai Rolandnak.

Szalai Attila helyzete némileg hasonlít Sallai Rolandéhoz. A válogatott védelmének kulcsjátékosa nyáron a német bajnokság középmezőnyéhez tartozó Hoffenheimhez szerződött, ám a klubváltás egyelőre nem tűnik a legjobb döntésnek, ugyanis új csapatában csak elvétve kap játéklehetőséget. Mindez elég meglepő, mert bár kezdetben volt egy-két apró hibája – köztük egy vétlen öngól – a klub bevallottan a védelem vezéreként számolt vele, jelenleg is ő az egyesület egyik legértékesebb labdarúgója.

Emellett a többi hátvéd sem teljesít valami kiemelkedően, ezt jelzi, hogy a bajnokság 7. helyén álló Hoffenheim legutóbbi öt mérkőzésének mérlege két vereség, két döntetlen, és mindössze egy győzelem. Szalai ősszel mindössze négy mérkőzésen lépett pályára, és kétszer le is cserélték, nem csoda, hogy játékjogának becsült értéke 15 millióról 10 millió euróra csökkent.

A válogatottban viszont továbbra is alapembernek számít, egyike volt a kevés játékosnak, aki minden meccsen kezdett, és Dibusz mellett egyedüliként minden meccset végig is játszott. A szerbek ellen volt egy szerencsétlen öngólja, de egy gólpasszt is jegyzett.

Willi Orbán

Az RB Leipzig és a magyar válogatott védelmének vezére, Willi Orbán őszi teljesítményét sajnos nem tudjuk hosszan elemezni, mert a kiváló formában játszó hátvéd szeptemberben komolyabb térdsérülést szenvedett, ezért az őszi szezonban mindössze négy mérkőzésen szerepelt. Orbán tavasszal kiérdemelte a Lipcse csapatkapitányi tisztségét. Természetesen klubjában és a válogatottban is alapember, természetes, hogy a sérüléséig minden meccset végigjátszott.

A magyar labdarúgó-válogatottban idén szintén nagyon jól teljesített, Szerbia ellen idegenben Lang Ádám passzából ő szerezte a győztes gólunkat – de ennél is lényegesebb, hogy védőként kitűnően játszott. Örömteli hír, hogy a 31 éves labdarúgó a napokban elkezdte az edzéseket, a közeljövőben pedig ismét játékba lendülhet.

Gulácsi Péter

Az RB Leipzig másik magyarja, Gulácsi Péter helyzete sem egyszerű. A kapus egy 2022 novemberében elszenvedett súlyos sérülés következtében nagyon hosszú kihagyást követően augusztus végén tért vissza, időközben azonban a kiesése miatt leigazolt posztriválisa oly jól teljesített, hogy edzője bármennyire is becsüli, a bajnokságban eleinte csak a padra ültette le, így a korábbi csapatkapitány a háttérbe szorult.

Gulácsi kálváriájáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen. A Bundesligában végül ősszel egyszer sem szerepelhetett. A kupában két mérkőzést játszott ugyan, de a Bajnokok Ligájában is inkább riválisa kapott lehetőséget. Edzője azonban szeretett volna lehetőséget adni neki, hogy ismét játékba lendüljön, és úgy tervezte a Bl-csoport első helyéről döntő mérkőzésen a Manchester City ellen már ő kezd, de az élet közbeszólt, Gulácsi megint megsérült, szerencsére csak könnyebben.

A magyar kapus december közepén a Bajnokok Ligája legutolsó csoportmeccsén a svájci Young boys elleni 2-1-re megnyert meccsen tért vissza végül, és csapatkapitányként 90 percet játszott, és kiválóan teljesített, többek közt egy elképesztő védéssel segítve a csapatot. Gulácsi jövője egyelőre bizonytalan, és Dibusz Dénes jó teljesítménye következtében a válogatottban is a háttérbe szorult, de remélhetőleg tavasszal elég lehetősége lesz, és ténylegesen visszatér!