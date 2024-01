Kubatov még mindig mérges: „Ez nagyon barátságtalan és sportszerűtlen lépés!”

Kubatov hozzátette, hogy a MAHART szerint azért bontottak szerződést, mert visszaesett a csapat teljesítménye, ám szerinte épp ellenkezőleg, most van a csúcson a női kézilabdaegyüttes. A klubelnök utalt arra is, hogy a szponzori szerződés felbontása mögött valójában az Építési- és beruházási minisztérium döntése áll. Úgy fogalmazott, „a bíróságon majd eldöntik, hogy kinek volt igaza, de én nem látok olyan indokot, amivel a cég, a minisztérium vagy a magyar állam meg tudná védeni az érdekeit, és

a Ferencváros a legvégsőkig fog küzdeni ezért a pénzért”.

Mint mond az érintett tárca?

Az ügyben a Lázár János vezette minisztérium korábban az alábbiakat közölte: „Lázár János építési és közlekedési miniszter minden, az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vállalatnál, háttérintézménynél elrendelte a szponzorációs szerződések felmondását, illetve megtiltotta új támogatási együttműködések megkötését. A közösségi közlekedést biztosító cégek forráshiányos helyzetében az ilyen típusú támogatások folyósítása nem időszerű, a miniszteri döntés értelmében felszabaduló forrásokat az érintett cégeknek szolgáltatásaik minőségének javítására, és munkavállalóik bérnövelésére kell fordítaniuk.”

Mourinho lehet a Fradi edzője?

A Ferencváros vezetője nevetve reagált a hírre, miszerint a Romától távozó José Mourinho lehet a Fradi új edzője. „Van edzőnk. Én ráadásul nem is szoktam rángatni a kormányt Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, nagyon elégedett vagyok vele. Nagyon jó embernek tartom, és általában be is szoktam tartani a szavamat. Tehát hogyha megállapodtunk valamiben, akkor én próbálok a legvégsőkig kitartani valaki mellett. Úgyhogy eszünkbe sem jutott, nem is gondoltunk erre, hogy ő (Mourinho) jöhet a Ferencvároshoz” – fogalmazott Kubatov.

A klub elnöke szerint az elmúlt év az edzőváltások miatt emberileg nagyon nehéz volt. Mint mondta,

bízott Szatnyiszlav Csercseszovban, és hosszú távra tervezett vele, de szerinte az „öltöző szépen lassan megette” az edzőt,

és hiába szerződtettek új játékosokat, hogy friss levegőt hozzanak az öltözőbe, az orosz edző nem adott nekik lehetőséget. Beszélt arról is, hogy a Klaksvík elleni BL-kiesést követően kiállt a szurkolók elé, és elmondta, hogy levonják a megfelelő következtetéseket, majd még aznap, azonnali hatállyal menesztette Csercseszovot.

Kubatov Gábor úgy fogalmazott, „ilyenkor mindenki sumákol.

Nem akartam sumákolni, hát én pontosan láttam, hogy mekkora a baj, tisztában voltam vele.

És ha nekik fájt, akkor nekem kétszer annyira fájt az egész történet”. Beszélt Máté Csabáról is, aki szerinte pillanatnyilag a klubhoz illő legjobb megoldás volt, de nem nagyobb, mint a Ferencváros. Szerinte olyan edzőre van szükségük, aki mindig feljebb vágyik, és Sztankovics ilyen ember.

A Fradi hosszú távú célja, hogy megnyerje a Bajnokok ligáját, de ez szerinte még nagyon messze van, és addig azt szeretné, hogy a nemzetközi kupákban egész Európa a Ferencvárosra figyeljen. Meglepetést szeretnének okozni az Európai Konferencia Ligában, ahol a zöld-fehérek ellenfele az El-ből kiesett görög Olimpiakosz együttese lesz a nyolcaddöntőbe jutásért.

Az interjú második részében, amelyet január 29-én este láthatnak a Hír tv-ben, beszélt arról is, hogy egy új, kelet-közép-európai labdarúgóliga létrehozásáról is tárgyalt az Európai Labdarúgó-szövetség vezetőivel.

Nyitókép: Képernyőfotó/M4 Sport