A kimagasló emberi teljesítményeket mindig is lenyűgözőnek fogom tartani. Ráadásul ha sportról beszélünk, akkor mindez zsigeri szinten is igaz, hiszen valamelyest talán ismerem azt a napi gyötrelmeken keresztül bejárt utat, amely elviszi az embert akár civil szemmel lehetetlennek tűnő küldetések teljesítéséhez is. Én sosem jártam ilyen magasságokban, de amit Nagy Tímeától, Kozák Danutától, Szász Emesétől, Csipes Tamarától, legutóbb Márton Annától vagy éppen a paralimpiai bajnok Illés Fannitól láttam, az – míg élek – főhajtásra ösztökél.

Ahogyan a világklasszis Hosszú Katinka is, akinek lélegzetelállító teljesítményét egészen közelről követhettem nyomon (például) a riói olimpián.

Ezek a sporthősnők számomra mindig ideálok maradnak.

Nálam nincs olyan, hogy „volt bajnok”, vagy hogy „korábbi világsztár”, mert aki egyszer eljutott az említett magasságokba, annak – az én szótáram szerint – örökké kijárnak a legkomolyabb dicsérő jelzők.

Ezeket a világklasszis magyar sportolónőket persze nem véletlenszerűen emeltem ki; azért helyezem őket most külön szintre, mert ők azok, akik megmásztak már egy másik hegycsúcsot is: arra a nőiségük édes-nemes terhével együtt járó, semmihez sem hasonlítható, életre szóló kalandra is vállalkoztak, hogy édesanyák legyenek.

Először is vállalták, hogy belső anyai ösztöneik hívó szavát az olimpiai ciklusokhoz igazítják. Már ez sem egyszerű feladat.

Aztán azzal a rizikóval sem törődtek, hogy a legprecízebb műszerük, a testük, amellyel világraszóló eredményeiket érték el, talán teljesen átformálódik majd.

Persze, tudom, ezt minden nő vállalja, amikor belép a várandósság ismeretlenjébe, nem beszélve a szüléssel és az anyatejes táplálással járó totális átalakulásról. Azok a fejbevágó HOPPÁ!-élmények jutnak most eszembe, amikor az ember mintegy véletlenül a tükörbe nézve leesett állal kérdezi magától:

„Úristen! Kié ez a hát, amibe így belevág ez a melltartó? Ez én lennék hátulnézetből? Atyaég! És eddig erről miért nem szólt nekem senki? Most ezt a cipőfűzőt tényleg el kéne érnem a hasam másik oldalán?”

Pedig korábban egy rugalmas, fitt, sportos testben teltek a mindennapjaink.

És aztán elérkezik a perc, amikor a világ által csodált bajnoknő, aki átélte a totális katarzist a dobogó tetején, most kimerülten döbben rá, hogy a világon tapasztalható legnagyobb boldogságnak eddig csupán egy töredékét ismerte meg. Innentől kezdve már nem az aranyé a szépség színe, hanem a bababőré, a hallani vágyott zene pedig a gőgicsélés szimfóniája (büfizéssel a végén).

Igen, hölgyeim és uraim,

ezek a nők, asszonyok, sportoló fenoménok ugyanúgy átlényegülnek könnyes szemű, akármin meghatódni képes édesanyává, mint bármelyikünk.

Miközben azok is ők voltak, akik kegyetlen önsanyargatással tudták napi nyolc-tíz órán át pallérozni a testüket és az elméjüket.

Na, most épp ez utóbbit vállalták be újra, amikor édesanyaként úgy döntöttek, hogy megint nekivágnak az élsportolói hegycsúcsoknak.

Nem arról van szó, hogy nem tudnak otthon a fenekükön ülni és naphosszat elérzékenyülten bámulni a szuszogó, gőgicsélő, totyogó csodát! Dehogyis! Ők is tudnák ezt 0-24-ben!

Inkább az a helyzet, hogy bőven van még bennük a korábbi erejükből, sőt elképzelhető, hogy meg is sokszorozta azt az anyává válás. És az is előfordulhat, amit Márton Anna kardvívó világbajnokunk mesélt nekem a minap, hogy

anyukaként letette a lelki terheket, kisebb a nyomás, mert most egy esetleges elrontott asszó után otthon ugyanazt a mosolyt kapja a pici fiától, mintha bevitte volna a találatot.

Szóval a „na bumm” effektus csodákra képes!

Gondoljunk csak Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrözőnkre, aki gyermekvállalás után nyert Sydneyben, majd Athén előtt érkezett egy újabb baba, azután még egy olimpiai bajnoki cím köszöntött be az életébe, majd ezt követte a harmadik gyermek. Nagy Tímeából persze viszonylag kevés van a világon – mondjuk éppen egy, aki minderre képes volt. De azért hadd hívjam fel a figyelmet például Illés Fanni paralimpiai úszóbajnokunkra is – aki egyébként tokiói győzelme után rögtön megkezdte a harcát a közvélemény gonoszabb felével: egyeseknek ugyanis nem fért a fejébe, hogy lábak nélkül született nőként hogyan MER egyáltalán gyermeket vállalni.

Mintha az ember a lábaival szeretné a gyermekét, nem pedig a szívével!

Illés Fanni, mint minden gondos anyajelölt, természetesen végigcsinálta az összes nélkülözhetetlen (és ezeken túli!) elővigyázatossági vizsgálatot, ma pedig már a tündérien cuki és makkegészséges, 15 hónapos Mór édesanyja. Persze, így is akadtak olyan ordenáré okostojások, akik névtelenül kommentelgetve fel merték tenni neki az ostoba kérdést, hogy

teee, milyen anya leszel, ha még futni sem tudsz majd a játszótéren a gyereked után?”

Na, itt és most a kedves olvasó fantáziájára bízom, hogy én milyen cifrákat válaszolnék egy ilyen kérdésre...

Illés Fannit épp azért látogattam meg a minap, hogy a saját szemeimmel is lássam: ő bizony hajnalban kel, hogy reggel 7-kor már ott lehessen a szárazedzésen, amelynek idejére édesanyja váltja őt az épp másik oldalára forduló Mór mellett.

Hogy aztán a napi első úszás után hazaérjen a délelőtti babás játékra, és csak akkor induljon a második edzésére, amikor kisfiának elérkezik a délutáni alvásideje. Egy teljes esztendőnyi anyatejes táplálás után!

Vagy épp itt van Márton Anna, a magyar női kardcsapatot világbajnoki aranyéremig repítő vívózseni, aki szintén fiatal anyukaként tért vissza az élsporthoz. Ha nem másért, akkor azért döntött így, mert