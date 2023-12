Brutális büntetéssel sújtja a FIFA az egyik legismertebb magyar focicsapatot

Siralmas őszt zárt a Budapest Honvéd. A mindenki által remélt feljutásra már nincs esély, az edzőváltást követően (a nagyközönség előtt teljesen ismeretlen Pinezits Máté helyett a klub korábbi támadója, a rutinos Csertői Aurél érkezett a Bozsik Arénába) is csak a 11. helyen zártak Bobálék.

És ha ez nem lenne elég, a napokban az is kiderült, hogy

az évek óta tartó mélyrepülés és a felelőtlen gazdálkodás következtében a klub ma már nem egy labdarúgójának komoly összegekkel tartozik.

Az egyik, már nem Magyarországon játszó légiós ezt nem hagyta annyiban, és feljelentette a 14-szeres magyar bajnok egyesületet. Az ügy a FIFA-ig is eljutott, amelynek illetékesei nagyon súlyos büntetést szabtak ki a klubra:

a nemzetközi szövetség három átigazolási időszakból zárta ki Puskás Ferenc, Czibor Zoltán, Tichy Lajos és Détári Lajos korábbi együttesét.

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag másfél évig nem tud új játékost szerződtetni az egyesület.

Csertői Aurél vezetőedző gondban - játékosok nélkül nehéz lesz jó csapatot építenie

A sportal.hu megkeresésére a nemzetközi szövetség megerősítette: már életbe is lépett a büntetés.

„Megerősítjük, hogy a Vitarendezési Bizottság (Dispute Resolution Chamber) 2023. október 30-án hozott döntése értelmében a klubot kizárjuk az új játékosok – akár hazai, akár nemzetközi – regisztrálásából egészen addig, amíg az esedékes összeget ki nem fizetik az érintettnek.

Az eltiltás maximális időtartama legfeljebb három teljes és egymást követő regisztrációs időszakra terjed ki" - szól a FIFA verdiktje.

A hírek szerint hamarosan új támogató érkezését jelenthetik be Kispesten. Amennyiben ez tényleg bekövetkezik, a tartozásokat is rendezi az egyesület, akár már a télen jelentősen erősödhet a Budapest Honvéd NB II-es kerete. Az őszi szereplés után mi mást is mondhatnánk: rájuk fér!

