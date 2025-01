Kipakoltak Brüsszelben: egy EP-képviselő szerint a Tisza Párt szisztematikusan a magyar érdekek ellen szavaz

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője volt a Hír TV Napi aktuális vendége. Donald Trump amerikai elnök beiktatása kapcsán arról beszélt, hogy fordulat állt be a világpolitikában.

„Visszaszorulóban lesz a háborúpártiság”

Tavaly nyáron a patrióta erők óriási sikert értek el az európai parlamenti választáson, a parlament harmadik legerősebb frakciója lett a szervezet, és

novemberben az Egyesült Államokban is patrióta győzelem született, többségbe kerültek a patrióta, republikánus erők.

Deutsch Tamás szerint így visszaszorulóban lesz a háborúpártiság, a woke és a gender-ideológiai őrület, az illegális migráció, az Egyesült Államok is visszatért a nemek normalitásához is. Úgy látja, mivel az Egyesült Államokból kiszorulnak, azzal kell számolni, hogy az amerikai globalista erők Brüsszelbe helyezik át a főhadiszállásukat, elkeseredett csatát fognak vívni. A képviselő szerint végre az unióban is el kell érni, hogy a patrióta erők domináljanak és Európa a szabad nemzetek hatékony együttmüködését jelentse.