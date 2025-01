„Az elmúlt fél évben az EP plenáris üléseinek 71%-án vettem részt.

Magyar Péter viszont csupán a plenáris ülések 28%-án.

Hát akkor most ezt így hogy???

Drága jó Magyar úr,

Ahogy ön csinálja, úgy tényleg csak kamuállás (copyright by Magyar Péter) az EP-képviselőség.

És a köztörvényes bűncselekmény elkövetése után pedig mint egy falat kenyér kell önnek a kamuállással járó mentelmi jog is, ugye?

Ennyi.”