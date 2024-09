Deutsch Tamás: Már bevándorlóország lennénk, ha a brüsszeli szabályokat követtük volna

Az európai parlamenti képviselő szólt arról is, hogy Európa komoly demográfiai problémákkal küzd, a soros magyar elnökség programja e problémákra is koncentrál, ez is fontos részét képezi a magyar miniszterelnök szerdai európai parlamenti expozéjának. Deutsch Tamás megjegyezte, hogy a soros elnöki tisztséget betöltő ország miniszterelnöke vagy köztársasági elnöke nem jutalmat kap azzal, hogy az EP plenáris ülésén ismerteti a soros elnöki programot, hiszen

ez a soros elnöki tisztséget betöltő kormányfő kötelezettsége.

A képviselő szándékos csúsztatásnak nevezte az európai és a magyar sajtóban megjelent, ezzel ellentétes információkat.

Az EP vívta ki sok évtizednyi küzdelemmel azt a jogot, hogy a soros elnöki tisztséget betöltő miniszterelnöknek az európai polgárok által közvetlenül választott európai parlamenti képviselők színe előtt kell elmondania az elképzeléseit, és ott vitát lehet folytatni erről az európai programról – mondta. A politikus szavai szerint „nem színpadot ácsolnak Orbán Viktornak”, a magyar kormányfő a kötelességének tesz eleget, „ez egy édes teher a mindenkori soros elnök miniszterelnöknek”, de „odáig jutottunk, hogy

a politikai antipátiától vezettetve jó néhány háborúpárti európai parlamenti frakció és képviselő erről a szerzett jogáról is lemondott volna azért, hogy Orbán Viktort távol tartsa

ettől az eszmecserétől”.