Marco Rossi: A srácok többször bebizonyították már, hogy senkitől sem félnek!

Kulcsfontosságú mérkőzést, rangadót játszik szombat este Magyarország Szerbiával a Puskás Arénában. A csoport élén azonos pontszámmal álló két együttes – vélhetően a két kijutó – szeptemberi, belgrádi ütközetét a mieink nyerték meg. Marco Rossit, a magyar csapat szövetségi kapitányát először az Európa-bajnoki selejtező fontosságáról kérdezték az újságírók Telkiben, a nagy csata előtti napon.

„A felkészülésünk során semmi sem változott ahhoz képest, amit a korábbi mérkőzéseink előtt csináltunk. Persze, tudjuk, hogy fontos találkozó előtt állunk, de azzal is tisztában vagyunk, hogy

e mérkőzés után még három fontos selejtező vár ránk, amelyeken 6 pontot kell szereznünk – nyilván arra törekszünk majd, hogy ezt minél előbb begyűjtsük.

A belgrádi siker után újra megpróbáljuk Szerbiát legyőzni, de tudjuk, hogy nem sétagalopp vár ránk, és benne van a pakliban az is , hogy vereséget szenvedünk. Nem azt szeretném üzenni, hogy egyfajta fenomének csapata lettünk, vagy megtáltosodtunk volna. Jó futballistákból álló, összeszokott csapatunk van, amely keményen dolgozik. annak érdekében, hogy folyamatosan javuljon a teljesítményünk, de még hosszú út áll előttünk„ – fogalmazott az 59 éves szakember.

Szalai Attila játékra kiéhezve várja az Európa-bajnoki selejtezőket

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az összeállítás kapcsán szóba került, hogy menyire számít majd az összeszokottság, a rutin, és hogy a futballistáink közül ki mennyire van játékban.

„Természetesen a mérkőzés igazolja majd, hogy mennyire voltak helyesek a döntéseink, a stábnak mindig az a feladata, hogy a lehető leglogikusabb lépéseket hozzuk meg a magunk előtt kitűzött elveink és az aktuális ellenfél minősége alapján. Nyilván most sem lehet elvonatkoztatni attól a szinttől, amelyet a szerb válogatott képvisel, arra kell törekednünk, hogy a labda nélküli játékban és a labdabirtoklásban is a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk, és az eltervezett taktikánk megvalósuljon. Nyilván azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a kezdő, számít a nemzetközi tapasztalat, valamint az egyéni kvalitások is. Tisztában vagyunk vele, hogy a szerbeknek több a topligában szereplő játékosa, mint a mieinknél, de ez nem ijeszt meg bennünket. A magyar válogatott egyik nagyon fontos sajátossága – amelyet a szurkolóink is becsülnek bennünk – hogy a srácokban erős a vágy, hogy megméressék magukat, megvan bennük a küzdeni tudás, és többször bizonyították már, hogy senkitől sem félnek! – fogalmazott Marco Rossi, aki a csapatkapitány, Szoboszlai Dominikról is beszélt.

„Dominik most a leginkább kiemelt és a legtöbb figyelmet megérdemelten elnyerő magyar futballista. Véleményem szerint minél ügyesebb egy futballista, annál több labdaérintéssel hozzon le egy mérkőzést. Tudom, hogy a Liverpoolban kissé hátravontabban játszik, de az ő szerepkörével kapcsolatban számomra nem az a kérdés, hogy középpályás vagy támadó legyen, hanem hogy teljes játékos váljon belőle: vegyen részt a védekezésben, az akciók kialakításában és a befejezésekben is, hiszen ő egy univerzális játékos!”

Szoboszlai Dominik minden mérkőzésen kiemelt figyelmet kap

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Szerbia elleni Eb-selejtező előtti sajtótájékoztatón a játékosok közül Dibusz Dénes állt az újságírók rendelkezésére. A 30-szoros válogatott kapust először Willi Orbán kieséséről kérdezték.

„Viszonylag régóta stabil összeállításban játszott a védelem, ez most Willi sérülése miatt mindenképpen változik. A válogatottnál mindig a taktikai felkészülésen van a hangsúly; az edzések abban is tudnak segíteni, hogy akik újonnan kerülnek be, minél inkább megismerjék és megszokják egymást, egymás mozdulatait, az automatizmusok egyre jobban kialakuljanak. Azt gondolom, hogy Willi kiesése egy óriási érvágás a csapatnak, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan játékosok a keretben, akik megfelelően tudják majd pótolni őt. Ráadásul nem is egy személyben kell ezt megtennünk, hiszen a másik tíz játékos teljesítménye is nagyon fontos ahhoz, hogy Willi hiányát ne érezzük meg” – tekintett előre a Ferencváros kapusa, aki várja már a szombati mérkőzést.

„Nyilván mi is érezzük, hogy felfokozott a várakozás, az elmúlt időszakban ez mindegyik válogatott mérkőzés előtt így volt, hazai pályán szinte mindig telt ház előtt játszunk. Ez a tény már önmagában véve magában hordozza a nyomást, hiszen 60 ezer szurkoló előtt kell bizonyítanunk, szeretnénk is nekik örömet szerezni. Ahogy közeledünk a selejtezősorozat végéhez, mindegyik mérkőzés jelentősége egyre inkább felértékelődik. Négy meccs után 10 pontunk van, jó helyzetből várjuk a folytatást, Szerbia ellen is mindenki három pontot szeretne szerezni és bizonyítani, hogy nem véletlenül állunk az első helyen. Ezért is okkal bizakodhatunk az egyenes ági kijutásban, ám az idegenbeli győzelmünk ellenére az erőviszonyok nem változtak, tehát semmivel sem mondanám magunkat esélyesebbnek a szerbeknél. Viszont

a belgrádi siker mindenkinek kellő önbizalmat és magabiztosságot ad. Ez a fajta nyomás mindenkinek egy hatalmas lehetőség, és óriási motiváció,

hogy ennyien bíznak bennünk, és gyakorlatilag mindenki mögöttünk áll” – zárta gondolatait Dibusz Dénes.

A Magyarország-Szerbia labdarúgó Európa-bajnoki selejtező szombaton 20 óra 45 perckor kezdődik. A Mandineren nyomon követhetik a mérkőzést, amelyről élő szöveges közvetítéssel jelentkezünk a helyszínről, a Puskás Arénából.

