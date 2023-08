Két lépésre a csoportkörtől! Zalgiris – Ferencváros Ekl-playoff mérkőzés 0-1 ÉLŐ KÖZVETÍTÉS!

A magyar bajnoknak több szempontból is fontos, hogy legyőzze a Zalgiris Vilniust. A legfontosabb, hogy az Európa-konferencialiga főtáblájára jutva kiemeltként várhatná a sorsolást (ez még sosem fordult elő egyetlen magyar klubbal sem, amióta csoportkörös rendszerben zajlanak a nemzetközi kupaküzdelmek), másrészt némileg kiköszörülhetné azt a csorbát, amelyet a feröeri Klaksvík elleni kiesés okozott – még a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Pászka Loránd és a gólzsák, Varga Barnabás is biztatóan érkezett meg Vilniusba Fotó: fradi.hu

Az is nyilvánosságra kerüLt, hogy a Zalgiris elleni meccskeretben – kisebb sérülés miatt – nem kapott helyet Lisztes Krisztián és Amer Gojak sem, ugyanakkor bekerült a szezon első edzőmeccsén vállsérülést szenvedő szerb támadó, Alekszandar Pesics, valamint az utolsó pillanatban felépülő, remek formában lévő Cristian Ramírez is, aki miatt Mats Knoester is a lelátóra kényszerült.

Mint azt korábbi beharangozónkban is megírtuk, a szurkolók 62,7 százaléka szoros Fradi-győzelmet vár már idegenben is, 14,7 százalékuk kiütéses FTC-diadalt vár, a szavazók 11,8 százaléka szerint vereséget szenved a magyar bajnok, míg 10,5 százalékuk egy békés döntetlenben bízik...