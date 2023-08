Ilyen még nem történt: az atlétikai vb egyedi érmeit nemcsak a dobogós versenyzők, hanem az edzőik is megkapják!

Tizenegy nappal a vb kezdete előtt bemutatták a budapesti atlétikai világbajnokság érmeit. Az érmek egyik oldalának központi alakja a budapesti atlétikai világbajnokság emblémája, Budapest egyik legismertebb nevezetessége, a Gellérthegy tetején álló Szabadság-szobor, amely a kezében tartott pálmaággal a küzdeni akarás, a dicsőség és a győzelem szimbóluma. Az érmek hátoldalának előtérben a vadonatúj, a sportok királynőjének koronájára emlékeztető Nemzeti Atlétikai Központ, a háttérben pedig a versenypálya látható, az a hely, ahol az atlétika szuperhősei küzdenek a győzelemért.



A budapesti az első atlétikai világbajnokság, amelyen az éremátadás a stadionon kívüli Medál Plázában lesz,

ami lényegében egy koncertszínpad és ennek köszönhetően a szurkolók sokkal közelebbről ünnepelhetik majd a kedvenceiket és igazi fesztiválhangulat jellemzi majd a díjátadót.

A Medál Pláza egyúttal egy nyüzsgő, programokkal teli szórakoztató központ is lesz, ahol naponta élőzenei produkciók teszik felejthetetlenné az eseményt. Fellép többek között: Margaret Island, Lotfi Begi, Parno Graszt, Hősök, Yamina.



„Különleges lesz a budapesti atlétikai világbajnokság azért is, mert amellett, hogy megcsodálhatjuk a világ legjobb atlétáit és szurkolhatunk a magyar versenyzőknek, további kikapcsolódási lehetőségeket kínál az esemény: koncertek, szórakoztató programok és a szurkolói zóna atlétikához kötődő aktivitásai teszik teljessé az élményt és mindezt egy jegy áráért” – mondta Schmidt Ádám, a világbajnokság kormánybiztosa.

Baji Balázs, Schmidt Ádám és Németh Balázs is méltán büszke az egyedi medálokra Fotó: Budapest2023Zrt.

Az érmek elkészítése a tervezéstől a szalagvarrásig 3000 munkaórát vett igénybe, összesen 140 kg nemesfém és 450 méter szalag felhasználásával.

Megalkotásuk során a fenntarthatóság is fontos szempont volt: a világbajnoki érmeket 146 kg felelős erdőgazdálkodásból származó, papírból gyártott jellegzetes éremtok teszi különlegessé, melyek béleléséhez ráadásul a Nemzeti Atlétikai Központ versenypályájának megmaradt anyagát használták fel.



„A budapesti lesz az első olyan atlétikai világbajnokság, ahol nem csak a dobogósok, hanem az edzőik is kapnak érmeket. Ezek az újítások teszik egyedivé az első hazai rendezésű atlétikai világbajnokságot. Ahogy mi voltunk az elsők abban is, hogy egy világeseményt a kedvezményes jegyvásárláson keresztül a sportolás népszerűsítésére használtuk fel” – közölte Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Nyitókép: A világklasszisoknak minőségi érmek dukálnak! Fotó: Budapest2023Zrt.