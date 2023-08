„Egy a célom: a csapat sikere. Ha a csapat sikeres, akkor emberként, játékosként is sikeres leszel” – interjú Szoboszlai Dominikkal

Hosszú interjút adott a Liverpool honlapjának Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya, aki nyáron igazolt a klubhoz a csapat szezon előtti szingapúri felkészülési túráján beszélgetett a Liverpool stábjával többek közt a beilleszkedésről, a csapattársakról, és a következő idényre vonatkozó várakozásairól. A beszélgetést összefoglalóját alább olvashatják.

Szoboszlai: Szeretnék annyi trófeát nyerni, amennyit csak tudok!

Szoboszlai korábbi csapatai, a Red Bull Salzburg és a RB Leipzig mezében egyaránt pályára léphetett a Mersey-parti csapat ellen a Bajnokok Ligájában. „Amikor a Liverpool ellen játszottunk a Salzburggal és a Lipcsével, láthattuk, hogy nagyon jó csapat” – mondta a Liverpoolfc.com-nak a magyar középpályás, aki beszélt arról is, mit érzett, amikor véglegesedett az átigazolása: „Amikor kiderült, hogy csatlakozni fogok a Liverpoolhoz, leültem, és körülbelül öt percig csak az járt az eszemben:

»Oké, mostantól még többet kell tennem, mert nagyon-nagyon jó játékosaik vannak. Nagyon-nagyon jó játékosaik vannak!«”.

A magyar válogatott csapatkapitánya, aki előző klubjával, az RB Leipziggel kétszeres német kupagyőztes volt, 61 percet játszott a Darmdadt elleni, a Liverpool 3-1-es győzelmével zárult mérkőzésen, és ez idő alatt egy gólpasszt is adott. A játékos eltökélt szándéka, hogy tovább fejlődjön a Vörösök mezében, ezzel szolgálva a csapat érdekeit. Szoboszlai jól érzi magát új klubjában, és teljes erővel igyekszik fejleszteni képességeit.

„Azért jöttem ide, mert már akkor is szerettem a klubot, amikor nem játszottam az Anfield Roadon a szurkolók előtt. A legjobbat akarom nyújtani, mindent meg akarok tenni a klubért, a srácokért, magamért. És persze

szeretnék trófeákat nyerni. Nem csak egyet, hanem amennyit csak tudok.”

Szoboszlai a beilleszkedésről és arról, milyen nyelven beszélget Kloppal és a csapattársakkal

Amikor júliusban megérkezett a klubhoz, egy régi ismerős, Ibrahima Konaté segített Szoboszlainak, hogy könnyedén beilleszkedjen az új környezetbe. A Liverpool francia válogatott játékosa a 2020–2021-es szezon második felében rövid ideig a magyar középpályás csapattársa volt Lipcsében, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt. „Ibou-t Lipcséből ismerem, így amikor megérkeztem,vele beszéltem a legtöbbet.

De mindenki nagyon kedves; Trent, Cody, Mo, (Trent Alexander-Arnold, Cody Gakpo és Mohamed Salah) mindenki próbál segíteni nekem, és ha bármire szükségem lenne, ott vannak”

– mondta Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik első mérkőzésén a Liverpool mezében

Forrás: AFP

A Liverpool csapata új csapatkapitánnyal és csapatkapitány-helyettessel kezdi a 2023/2024-es idényt. Jordan Henderson távozását követően ugyanis a holland válogatott hátvédje, Virgil van Dijk vette át a csapatkapitányi karszalagot, helyettese pedig Trent Alexander-Arnold lesz. Szoboszlai Dominik, aki Szalai Ádám tavalyi visszavonulása óta maga is csapatkapitányként vezeti a magyar labdarúgó-válogatottat mindenben kész támogatni és követni a csapat új vezetőit.

„Az edző tudja, hogy igazi vezérek, ezért kapta meg Virg a kapitányi, Trent pedig az helyettesi posztot. Készen állnak erre a feladatra. Trent 24 éves, de már most óriási Premier League-tapasztalattal rendelkezik, és mindent megnyert ezzel klubbal. Nagy büszkeség ez mindkettejük számára” – mondta a Liverpool új 8-asa.

„Én pedig egy srác vagyok a középpályán, aki segíteni akarja őket.

A csapatért dolgozom, mindent megteszek értük, ha beszélnem kell, beszélek. A beszélgetésekkel segíthetsz a többieknek, és számomra az a legfontosabb, hogy segítsem őket. Képes vagyok meghozni nehéz döntéseket is, de számomra a csapat mindenek felett áll.”

A magyar válogatott csapatkapitánya régóta nagy tisztelője Jürgen Kloppnak, a Liverpool edzőjének, akivel felváltva beszélget németül és angolul, de konkrét instrukciók esetén azért az előbbit részesíti előnyben. „Tudok angolul, de németül azért jobban beszélek, szóval ha komoly beszélgetésről lesz szó, az valószínűleg németül folyik majd!” – fogalmaz.

„Szeretnék sikeres lenni a Liverpoollal, és minél több örömet okozni a magyar embereknek”

Szoboszlai ebszélt arról is, mit érzett az átigazolása előtti napokban. A klubváltás Magyarországon is óriási feltűnést keltett, hiszen a harminckétszeres válogatott csak a harmadik magyar, aki pályára lépett a Liverpoolban. A labdarúgó számára óriási motivációt jelentett, hogy büszkévé teheti a magyar embereket. „Mindenki nagyon kedvesek voltak, nagyon örültek nekem” – mondta az átigazolásra adott hazai reakcióról. „Sok üzenetet kaptam a válogatott csapattársaktól, és a szövetségi kapitánytól is. Magyarországon nem mindennapi, amit elértem, és nagyon remélem boldoggá tettem a honfitársaimat ezzel, a jövőben pedig még több örömet okozhatok nekik” – fogalmazott a válogatott csapatkapitánya.