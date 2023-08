A Fradi volt edzője abnormálisnak nevezte azt, ami most a klubnál történik

Új edzővel, a dán Martin Albertsennel a kispadján kezdi meg az őszi idényt a Ferencváros női kézicsapata, az FTC-Rail-Cargo – írja a Magyar Nemzet. A zöld-fehér együttestől az előző szezon végén távozó Elek Gábort váltó szakember Svájc női kézilabda-válogatottjától érkezett, amelyet eredetileg a 2024-es magyar, osztrák, svájci közös rendezésű Eb-re kellett volna felkészítenie. A Fradi hívására azonban nagy lehetőségként tekintett a szakember, akit feltehetően kivásároltak a szerződéséből.

Ezzel a Ferencváros női kézilabda szakosztályát története során először vezeti majd külföldi szakember.

Németh András, aki Elekhez hasonlóan tizenöt évig volt a Ferencváros edzője egy interjúban erre úgy reagált: „Teljesen abnormális dolog, hogy külföldi van. Nem csak a zakót cserélték ki a Fradinál, hanem az egész öltözéket. Ez nekem nagyon furcsa.” Megjegyezte, hogy eddig minden edző kötődött a klubhoz, hiszen korábban az egyesületnél kézilabdázott.

A Magyar Nemzet cikke szerint Albertsen fel akarja gyorsítani a Fradi támadójátékát, és – többek között az Elek-érában csak elvétve használt hét a hat elleni játékkal – szeretné szélesíteni a csapat taktikai repertoárját, de ez nem lesz egyszerű. A Fradihoz nyáron a győri Jelena Despotovic, a debreceni beálló, Bordás Réka mellett a nyáron junior Eb-t nyert és a torna legjobb játékosának választott Simon Petra érkezett.

Albertsen érzi a rá nehezedő nyomást, és a szezon előtt megjelent interjúban diplomatikusan úgy fogalmazott „Készen állunk, de mindenkinek türelmesnek kell lennie!”

– írja a lap, amely szerint a dánnak meg kell tanulnia kezelni az eredménykényszert. Úgy vélik, a BL-döntővel zárult Elek-érát nem lesz könnyű felülmúlnia, de alighanem tisztában van azzal, hogy mire vállalkozott, ha a „nyugdíjas állását” feladta a Fradi kedvéért.

De ami a Fradinál új, az jó ideje bevett gyakorlat Győrben, ahol a női kézilabdacsapatot 2012 óta egy kivétellel csak külföldi edző vezette. Így van ez most is, hiszen a Győri Audi ETO KC-hoz szintén dán edző érkezett Ulrik Kirkely személyében, akivel szemben szintén a bajnoki címvédés az elvárás. A két zöld-fehér klub mellett a versengésbe a junior-válogatottal a nyáron Eb-t nyert Szilágyi Zoltán vezette Debrecen szólhat bele, amelynek keretében Füzi-Tóvizi Petra, Vámos Petra, Töpfner Alexandra, Planéta Szimonetta, Kácsor Gréta és Hornyák Dóra személyében hat válogatott játékos szerepel. A klub számára viszont kihívást jelenthet, hogy mivel idén a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelnek, kettős terhelésnek lesznek kitéve.

Nyitókép: Fradi.hu