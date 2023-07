Szoboszlai első meccséről a Liverpool mezében: Nagy büszkeség ez nekem és a családomnak, de már a következő találkozóra fókuszálok!

Lejátszotta első mérkőzését a Liverpool mezében Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya kezdőként lépett pályára a Karsruhe elleni 4:2-re megnyert felkészülési meccsen, és egy félidőt kapott edzőjétől, Jürgen Klopptól. A mérkőzést követően a játékos a Liverpool honlapjának és a Nemzeti Sportnak is nyilatkozott többek közt arról, milyennek élte meg a találkozót, milyen érzés Klopp-pal dolgozni, és mit vár a következő Premier League-szezontól.

Arról, hogy milyen érzés volt először pályára lépni Liverpool mezében:

Nagyon jól éreztem magam, nagy büszkeség ez nekem és a családom számára is.

Nagyon várom, hogy egyre több meccsen léphessek pályára a Liverpool mezében. Minden egyes nap igyekszem a lehető legjobban teljesíteni.

Úgy kelek fel reggel, hogy azon gondolkodom, hogyan tudom a legtöbbet kihozni magamból, hogy a pályán is jól teljesítsek. Ezekért a pillanatokért dolgozom nagyon keményen, és ez így lesz továbbra is. Nagyon jó érzés volt, hogy megnyertük a mérkőzést, mindent megtettünk azért, hogy jól teljesítsünk, de most már a következő meccsre koncentrálok – mondta a játékos a Liverpool stábjának.

A Nemzeti sport kérdésére, hogy izgult-e a mérkőzés előtt úgy fogalmazott: „Az emberek szerintem már ismernek annyira, hogy tudják, nem vagyok izgulós típus. A nagyobb meccsek előtt kicsit elmerengek azon, mit is kell letennünk az asztalra, ezúttal azonban csak annak örültem, hogy bemutatkozhatok, ráadásul győztünk az első Liverpool-meccsemen”.

Szoboszlai előbb a középpálya jobb-, majd a baloldalán szerepelt. Ezzel kapcsolatban azt mondta, mindkét pozícióban jól érezte magát, számára csak az a lényeges, hogy a pályán legyen és a maximumot nyújtsa minden alkalommal.

Szoboszlai teljesítményét új csapattársai is elismeréssel fogadták

Arról, hogy hogy halad a beilleszkedése a Liverpool FC-nél:

Szoboszlai a mérkőzésen többször visszalépett a labdáért, látszott, hogy csapattársai is beveszik a játékba. A magyar labdarúgó szerint a pályán kívüli beilleszkedését az is segíti, ha a mérkőzéseken olyan teljesítményt tud nyújtani, amivel elfogadtatja magát. A Karlsruhe elleni meccsen ennek érdekében is igyekezett úgy játszani, hogy a többiek megbízzanak benne. Dominik szerint első meccsnek jó volt a szerdai, a labdákat megjátszotta, és ha kellett, a hosszú indításokat is bevállalta.

A csapattársakkal való viszonyáról így beszélt: „Nagyon-nagyon jól érzem magam!

A srácok nagyon kedvesek velem, úgy fogadtak, mintha régóta a csapat tagja lennék, és ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek! Köszönöm!

Az edzőnk német, ami könnyebbség nekem, mert ismerem az általa képviselt játékstílust, szóval e téren nincs semmi újdonság számomra. De ezzel együtt mindent meg kell tennem, hogy minden nap a lehető legjobbat hozzam ki magamból, és meg is fogom tenni!”

Arról, hogy milyen Jürgen Klopp keze alatt dolgozni:

„Egyetlen szóval jellemezhetem: nagyszerű!” – fogalmaz Szoboszlai Dominik az új edzőjével való közös munkáról.

A magyar játékos Jürgen Kloppot világ egyik legjobb edzőjének tartja.

Szerinte a német szakember nagy erénye, hogy hihetetlenül fel tudja tüzelni a játékosokat, és ezzel rá is nagy hatással van. „Könnyen alakít az elképzelésein, ha valami nem működik, gördülékenyen változtat. Az eddigi tapasztalataim alapján jó idény és nagy feladatok várnak ránk” – jellemezte edzőjét Szoboszlai.

Szoboszlai szerint Klopp hihetetlenül fel tudja tüzelni a játékosait

Az edzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy bár a kemény munkához eddig is hozzá volt szokva, életében nem volt még egy nap három edzése, főleg nem ilyen intenzitással, mint ami a Liverpool tréningjeit jellemzi. „Az utolsó tréning után inkább leszálltam a kerékpáromról, minthogy feltekerjek az emelkedőn. Ezzel együtt nagyon élvezem a gyakorlásokat, jó a hangulat, ragyogó képességűek a társak, tetszik a légkör. Örülök, hogy itt lehetek!” – tette hozzá Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitánya azt is elmondta, hogy edzője nem látta el konkrét, személyre szabott utasításokkal a mérkőzésre, mindössze azt mondta el neki, hogy hogy a pozíciójában lévő játékosoknak hogyan kell játszaniuk, és ha úgymond „elcsúsznak”, mit kell csinálniuk. Szoboszlai szerint jól végrehajtották azt, amit Jürgen Klopp kért, de kiemelte, hogy ez csak az első felkészülési mérkőzés volt, aligha így játszanak majd a Liverpool első Premier League-meccsén.