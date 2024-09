Nappali elrendezés ötletek mindenki számára (X)

Nagy fókuszpont kiválasztása

Az egyik legnépszerűbb elrendezési megoldás egy nagy fókuszpont kiválasztása a nappaliban. Eköré a pont köré tudjuk elrendezni a fő bútorokat és megtervezni a dekorációs elemeket is. A nagy méretű nappali bútorsoroknak köszönhetően a fókuszpontunk egyben a tv tárolására is alkalmas lesz. Ennek köszönhetően pedig igazán könnyedén helyezhetjük majd el kanapénkat, fotelünket és egyéb bútorainkat. Ezen praktikus bútorsorok nappalink tárolórendszereként is funkcionál majd, tehát a rendezett összhatást is biztosítják.

A szimmetria kedvelőinek

Azok számára, akik kedvelik a szimmetrikus kialakításokat, a fő nappali bútordarabok elhelyezésekor is ezt kell szem előtt tartaniuk. Mit is jelent ez? Remek ötlet lehet két kisebb kanapét, vagy három-négy fotelt egymással szemben, szimmetrikusan elhelyezni. Ez természetesen akkor működik a legjobban, amennyiben azonos modellt és színt választunk majd.

Mindezt még tökéletesebbé tehetjük, amennyiben egy nagy szőnyeget is beszerzünk és ezen helyezzük el a bútorokat tökéletes szimmetriában. Mindezzel továbbá egy tökéletes szociális teret is kijelölünk nappalinkban.

Nyitott tér elválasztása

Végezetül hoztunk egy remek megoldást a nyitott terek esetére is. Hiszen ma már számos otthonban van egy légtérben a nappali és a konyha-étkező. Ez nagyszerű hangulatot biztosít, azonban a két teret sokan szeretik valamennyire mégis elkülöníteni. Ez könnyedén megvalósítható a nagyméretű sarokkanapék segítségével. Ezek ugyanis extra nagy méretüknek köszönhetően tökéletes térelválasztóként funkcionálnak majd.

Fotó: Photographee.eu – stock.adobe.com