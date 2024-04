Így profitálhat egy cég a dolgozók jóllétéből (X)

A dolgozók hatékonysága közvetlenül hatással van egy cég bevételeire, ez nem is kérdés. Csakhogy a hatékonyságnöveléshez vezető út a jólléten keresztül vezet, ami gyakran nem egyszerűen megfogható fogalom. Valakinek a rugalmas munkaidő, a több szabadság, magasabb fizetés jelenti a jóllétet, másnak a szociális kikapcsolódási lehetőségek. Cikkünkben áttekintjük, vezetőként mit tehetünk annak érdekében, hogy munkavállalóink jól érezzék magukat a munkahelyükön és ezáltal jobban is dolgozzanak!

Hogyan befolyásolja a vállalat bevételeit a dolgozók jólléte?

Magasabb termelékenység és teljesítmény

Ha a dolgozók elégedettek és jól érzik magukat a munkahelyen, nagyobb valószínűséggel lesznek motiváltak és elkötelezettek a munkájuk iránt. Ez magasabb termelékenységhez és teljesítményhez vezethet, ami növelheti a cég bevételeit. Szinte mindegy milyen munkakörben dolgozik, a kiegyensúlyozott és motivált munkaerő könnyebben tud koncentrálni a feladatára és kevesebb hibával végzi el azt.

Alacsonyabb fluktuáció és munkaerőhiány

Ha a dolgozók elégedettek és jól érzik magukat a munkahelyen, kevésbé valószínű, hogy elhagyják a céget. A fluktuáció csökkentése pedig végső soron a vállalkozás javára válik. Nemcsak a munkaerőfelvétel kerül ugyanis jelentős kiadásokba, hanem az új dolgozók betanítása is. Ez egyrészt viszi a tapasztalt kollégák idejét, akik így kevesebb feladatot tudnak elvégezni, valamint az új munkavállalók sem fogják maximális hatékonysággal végezni feladataikat az első három-hat hónapban. A fluktuáció csökkentése tehát jelentős pénzügyi megtakarítást eredményezhet a toborzás és képzés költségeinek csökkentése révén.

Jobb munkahelyi hangulat és csapatmunka

A pozitív munkahelyi környezetben dolgozó munkavállalók hatékonyabban dolgoznak együtt, támogatják és segítik egymást. Ez elősegíti a hatékonyabb munkafolyamatokat és innovációt, amelyek hozzájárulhatnak a cég sikereihez és bevételeihez. Az sem mellékes, hogy kisebb eséllyel alakulnak ki munkahelyi konfliktusok, amik akár a feladatok rovására is mehetnek. Ráadásul a csapaton belüli széthúzás előbb-utóbb munkaerővándorláshoz is vezethet.

Jobb ügyfélélmény és lojalitás

Ha a dolgozók elégedettek és jól érzik magukat, valószínűbb, hogy pozitív élményt nyújtanak az ügyfeleknek is. Ez növelheti az ügyfél elégedettséget és lojalitást, ami hosszú távon előnyösen hathat a bevételekre is. A stresszes, türelmetlen dolgozók nem kezelik olyan jól a panaszokat és kérdéseket, amik ügyfél oldalról gyakran felmerülnek. Ráadásul feledékenyebbek is lehetnek, ami jelentősen csökkentheti a projektjeik hatékonyságát. Az elégedetlen ügyfél pedig nem fog többet költeni, mint amit nagyon muszáj.

Mit tehetünk dolgozóink jóllétéért?

Biztosítsunk rekreációs lehetőségeket az irodában!

A legtöbb nagy irodaház túlságosan steril, így sokan nem is szeretnek bejárni, vagy igyekeznek csak a szükséges időt bent tölteni. Nagyon fontos ezért, hogy gondoskodjunk rekreációs lehetőségekről az épületen belül is. Ez lehet egy színes, világos játékszoba csocsóasztallal, egy kellemes hangulatú kávézósarok vagy épp masszázsfotelek, amiben ülve elfelejthetjük a napi stresszt.

Támogassuk a mentális és fizikai egészségüket!

Erre rengeteg lehetőség közül választhatunk. Sok cég alkalmaz vállalati pszichológust, vagy business coach-ot akikhez igényeik szerint fordulhatnak az alkalmazottak. Ők segíthetnek a munkahelyi stressz csökkentésében, az elakadások leküzdésében és a produktivitás növelésében is. Egy céges egészségbiztosítással vagy épp kondibérlettel pedig dolgozóink fizikai egészségét is támogathatjuk.

Kommunikáljunk nyíltan és adjunk visszajelzést!

Nemcsak a munkavállalóink, hanem mi is egy csapatot alkotunk. Ahhoz, hogy ez a csapat jól működjön, nyílt kommunikációra van szükség a dolgozók és felettesük között, ami bizalom nélkül nem valósulhat meg. Hallgassuk meg munkavállalóink javaslatait, aggodalmait és igyekezzünk tenni a problémák megoldásáért. Adjunk rendszeresen visszajelzést a munkájukra, ne csak akkor, ha hibáznak, hanem akkor is, amikor jól csinálnak valamit. Ez segít a motiváció fenntartásában és a bizalom kiépítésében is.

Biztosítsunk fejlődési lehetőségeket!

Van egy munkavállalónk, aki rekordidő alatt tanult be? Esetleg valaki, akiben kiváló vezetői készségek rejlenek? Vannak új technológiák, folyamatok, amik hozzájárulhatnak a munkánk megkönnyítéséhez? Biztosítsunk rá lehetőséget, hogy az érdeklődő, ígéretes dolgozók számára elérhető legyen a fejlődés és a munkahelyi előrelépés. Ez nem kell, hogy minden esetben előléptetésben nyilvánuljon meg. Persze az sem baj, ha igen. Lehet egy új felelősségi kör vagy képzés is, amit rájuk bízunk.

Összességében tehát a dolgozók hatékonysága és jólléte közvetlen hatással van egy cég teljesítményére és bevételeire. Az ehhez szükséges kiegyensúlyozott és támogató munkahelyi környezet kialakítása viszont vezetőként rajtunk múlik!

Fotók: 123rf.com