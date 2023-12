A siker útja a digitális világban: online marketing lépésről lépésre (X)

Egy olyan világban, amikor átlagosan napi öt órát töltünk a mobilunkon, ott böngészünk, üzeneteket küldünk, vásárolunk, vagy éppen banki ügyeket intézünk, online jelenlét híján bármilyen vállalkozás kudarcra van ítélve. A célközönséget ugyanis ezen a platformon lehet a legegyszerűbben elérni. Ahhoz azonban, hogy ez eredményt is hozzon, átgondolt online marketing stratégiára van szükség. Hasznos tanácsok cikkünkben a hatékony stratégia kialakításához.

Legyen egy stratégia

Stratégia nélkül aligha életképes a vállalkozás. Megfelelő előkészület, tervezés hiányában a legegyedibb ötlet is könnyen elbukhat, ezért nem érdemes ezt a részt megspórolni.

Első lépésként célszerű feltérképezni mind a közvetlen, mind a közvetett versenytársakat: milyen marketing csatornákon vannak jelen, mit csinálnak jól, mit nem, milyen üzenetet közvetítenek, milyen megoldásokat nyújtanak az ügyfelek számára. Ez segíthet körvonalazni a stratégiánkat is, miszerint olyat tudnánk kínálni, amit a versenytársak nem.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal is, kinek szánjuk a termékünket, illetve szolgáltatásunkat. Ha rosszul határozzuk meg a célközönséget, akkor nem csupán időt veszítünk, hanem pénzt is. Érdemes a megcélzott ügyfelet (buyer persona) minél részletesebben felvázolni, mintha egy élő, valódi személyről lenne szó, az életkorától, érdeklődési körétől, demográfiai helyzetétől kezdve egészen a döntéseinek mozgatórugójáig. Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor az online hirdetéseknél is jobban be tudjuk határolni a célszegmenst.

A stratégiából nem hiányozhatnak a céljaink és a főbb irányvonalak sem, azaz milyen árbevételt, növekedési ütemet képzelünk el a cégünknek, ezt milyen marketing eszközök bevonásával kívánjuk elérni, illetve mekkora büdzsét szánunk rá.

Legyen egy profi weboldal, ami optimalizálva van a keresőkre

Ahhoz, hogy a vevőink megtaláljanak, ott kell lennünk, ahol ők is vannak - ez pedig az online színtér. Egy weboldal manapság már fejlesztői tudás nélkül is könnyen létrehozható, számos honlapkészítő platform áll rendelkezésünkre.

Fontos azonban, hogy a weboldalunk kiszolgálja a látogatót minden szempontból. Az optimális felhasználói élménybe a gyors oldalbetöltés éppúgy beletartozik, mint az átlátható navigáció, a modern design, a kiváló minőségű fotók, a naprakész és megfelelő információ. A mobilra optimalizált weboldal pedig ma már alapkövetelmény.

Ajánlott folyamatosan követni a versenytársak weboldalait is, miszerint milyen új terméket, szolgáltatást vezetnek be, milyen új tartalmi elemekkel bővítik az online felületüket.

Már a weboldal készítésekor célszerű a keresőoptimalizálás szempontjait is figyelembe venni. A minőségi és keresőmotorokra optimalizált (Search Engine Optimization, SEO) tartalom ugyanis segít abban, hogy az érdeklődők könnyen megtaláljanak minket a Google keresőben, és úgy érkezzenek a weboldalunkra, hogy nem kell érte fizetnünk. Ellenkező esetben az organikus forgalmunk elenyésző lesz, és csak akkor találja meg weboldalunkat bárki is, ha sok pénzt költünk a hirdetésre.

Hasznos a weboldalt abból a szempontból is előre megtervezni, hogy milyen jellegű tartalmakat tüntetünk fel rajta, milyen információkat nyújtunk a látogatóknak. Az edukatív tartalmak komoly segítséget jelentenek számukra a vásárlásban, ezért blog oldalban mindenképp érdemes gondolkodnunk.

A tartalomstratégia nem maradhat el

A weboldallal kapcsolatban az egyik leggyakoribb kérdés, hogy milyen tartalmat is publikáljunk rajta. Egy megfelelően összeállított tartalomstratégia tervezhetővé és kiszámíthatóvá teszi a különböző tartalmak létrehozását, ám fontos, hogy olyan anyagok (pl. cikkek, videók, podcastok) kerüljenek az online felületünkre, amelyet a célközönség is hasznosnak talál majd.

Ahhoz, hogy megtudjuk, mi érdekli a célközönséget, érdemes kulcsszókutatást végezni és az alapján megalkotni a tartalomstratégiát. Nézzük meg, melyek azok a kifejezések, amelyek relevánsak a vállalatunk szempontjából, illeszkednek a cégünkhöz, tevékenységünkhöz, és ezekre fókuszálva milyen tartalmak jöhetnek szóba, amelyek a potenciális vevők érdeklődését is felkelthetik.

Célszerű a blogcikkek mellett a főoldalon, illetve az aloldalakon lévő tartalmakat is adott kulcsszavakra optimalizálni.

A sikeres tartalomstratégiához az időzítés is hozzátartozik: a kulcsszókutatás alapján elkészített tartalmak megjelenését is érdemes megtervezni. Ez lehet heti egyszeri, vagy kétheti megjelenés, a hangsúly a rendszerességen van.

A közösségi média jelenlét is fontos

A közösségi csatornák kulcsfontosságúak, hiszen ez a legegyszerűbb módja annak, hogy kapcsolatba lépjünk a potenciális ügyfeleinkkel, közösséget építsünk. A tudatosság azonban ezen a téren sem hiányozhat. A közösségi média jelenlét nem azt jelenti, hogy kiteszünk egy-két posztot, ennél jóval többre van szükség az ügyfélkör kiépítéséhez és megtartásához. A poszt lehet egy rövid videó, élő bejelentkezés, infografika, egy egyedi fotó, a lényeg, hogy minőségi tartalmat hozzunk létre, és aktívak legyünk.

Az összes közösségi platformon nem lehet jelen lenni egyszerre, és nem is érdemes: találjuk meg a számunkra legideálisabb 1-2 közösségi platformot, ahol a célközönségünket a legnagyobb arányban tudjuk elérni, és arra fókuszáljunk.

A tartalom tervezése során itt is érdemes figyelembe venni a kulcsszókutatás eredményeit, és azokat a kifejezéseket használni.

Az e-mail marketing nagyon is hatékony

Bár többen azt gondolhatják, hogy az e-mail marketing már a múlté, ez korántsincs így. Egy termékajánlat, kuponkód, egyedi kedvezmény, hírlevelek célbajuttatásához ideális eszköz, de akár közvéleménykutatásra is használhatjuk.

Az e-mail marketing akkor hatékony azonban, ha minél nagyobb címlistát sikerül felépítenünk. Ehhez szükséges egy vonzó ajánlat (pl. e-book letöltés lehetősége, ajándék, kedvezmény ígérete), amivel megszerezhetjük a weboldalunkra látogató e-mail címét.

Hirdetésekkel is számolni kell

Ha sikerül a Google találati lista első oldalára kerülni, az sok konverziót hozhat számunkra. Ehhez a Google Ads keresőhirdetések is segítséget jelenthetnek, amelyet egy-egy fontosabb kampányunknál érdemes lehet alkalmazni. A Google helyett választhatjuk az egyes közösségi média platformokat is marketing kampányunkhoz, a potenciális ügyfelek számára ott is célzottan tudunk hirdetni.

Bármilyen platformot is választunk, nem árt szem előtt tartani, hogy a hirdetés csak abban az esetben lesz hatékony, ha megfelelő célzási beállításokkal és keresési kulcsszavakkal van beállítva. Ehhez a tartalomstratégia során elvégzett kulcsszókutatás eredményeit is felhasználhatjuk. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a kampányunk eredménytelen lesz, ráadásul sok pénzt is emészt fel.

Az online csatornákon való jelenlét manapság már kikerülhetetlen. Ám csak abban az esetben tudunk ott eredményesek lenni, ha egy jól felépített online marketing stratégiával rendelkezünk. Ehhez alapvető a megfelelően kidolgozott tartalomstratégia, az aktív és tudatos közösségi média jelenlét, amelynek megtervezésén nem érdemes spórolni.

Fotó: 123rf.com