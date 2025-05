Von der Leyen újabb kudarca

A jelentés az európai chipstratégia egyik legnagyobb hibájára is rámutat: kizárólag a jelen technológiájának az igényeire összpontosít, a szinte óráról órára fejlődő iparág jövőbeli várható előrelépéseit és az ezzel változó változásokat nem kalkulálta bele a tervekbe. Ráadásul – és ezt a hibát szinte futószalagon termeli ki magából Ursula von der Leyen csapata – az Európai Bizottságnak a bejelentett forrásoknak csupán 5 százaléka felett van ellenőrzési joga, azaz nem tudni, hogy a mindössze papíron létező összegeket az iparág fellendítésére miből tudná valóban előteremteni és célirányosan szétosztani.

Attól függ, honnan nézzük?

Míg az Európai Számvevőszék a tervek újragondolását és a chipipari szabályozás megváltoztatását javasolja az Európai Bizottságnak, az kissé sértődötten azzal védekezik, hogy 2023 óta több mint 80 milliárd euró áramlott a félvezetőiparral kapcsolatos beruházásokba. Ez azonban globális viszonylatban (főleg az amerikai és kínai befektetésekhez viszonyítva) sajnálatosan kevés. Ursula von der Leyen bizottságának elsősorban reális, nem pedig ismét a centralizációs politikai ambíciók által vezérelt célkitűzéseket kellene megfogalmaznia – figyelembe véve a valós iparági kapacitásokat és a geopolitikai helyzet gazdaságformáló hatásait. A támogatási szabályozás, amelyet az Európai Bizottság 2023-ban elfogadtatott, tulajdonképpen elavultnak tekinthető, miután képtelen reagálni a villámgyorsan változó (és a Trump-vámháborúk óta brutálisan átalakulni kezdő) piaci igényekhez, elsősorban a nyersanyagellátás területén. Utóbbi probléma ráadásul kettős csapda: a kínai hegemónia miatt Európa éveket töltött az ázsiai nagyhatalomtól való függetlenedési tervek kidolgozásával, a jelentés azonban éppen azt a véleményt erősíti, amely szerint Kína nélkül nincs európai fejlődés. Az autonómia realitása tehát – legalábbis még jó darabig – mástól függ, még ha e tényt az Európai Bizottság nem is hajlandó nyilvánosan elismerni.

Az EB joggal tart a kisebb projektektől: a nagy siker a nagyvállatoktól függ, ám mint az Intel esete is bizonyítja, nagy kárt is tudnak okozni. Ha mindenáron maga akarja levezényelni az EU-s chipipari robbanást, mégis jobb lenne egy olyan felügyeleti rendszert kidolgoznia, amely az eddig mellékesnek tartott befektetések összességére is kiemeltebben fókuszál a néhány gigagyár mellett. Mindezt mindenekelőtt a szabályozás észszerű, de radikális csökkentésével és a mainál sokkal nagyobb rugalmassággal kellene megoldania. Az Európai Számvevőszék jelentése ugyanis nemcsak egy elhibázott koncepcióra mutat rá, hanem arra is, hogy az Európai Bizottság az egyre nagyobb mohósággal követelt hatalmi centralizáció árnyékában egy lomha, agyonszabályozott és agyonszabályozó bürokratikus szörnyeteggé vált, amely inkább lassítja, mint elősegíti a fejlődést.

