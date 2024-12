Európa nem maradhat ki az MI-versenyből!

A mesterséges intelligencia sikeres alkalmazására nem meglepő módon a leginkább digitalizált szektorok a legesélyesebbek, így rövid távon itt várható gyorsabb termelékenységnövekedés. Jellemzően ezek a szegmensek a GDP kisebb részét teszik ki, szemben a kevésbé digitalizáltakkal, a cégekre vetítve azonban fordított a helyzet: a nagyobb vállalatok gyorsabban képesek bevezetni az MI-megoldásokat, míg a kisebbek számára nehézséget okoz a megfelelő szakemberek megtalálása.

Európa világelső és sereghajtó is az MI világában

Kontinensünk az egyszerűsített generatív MI-értéklánc négy szegmensében erős: ezek az MI-re specializált félvezetők gyártóberendezései, az alapmodellek, az MI-alkalmazások és az MI-szolgáltatások (3. ábra), a fennmaradó négy kategóriában lemaradásban van. Európának az MI-re specializált félvezetők gyártóberendezése terén a legerősebb a pozíciója, ugyanis a holland ASML révén 80-90 százalékos a részesedése az extrémultraviola-litográfia piacán. A berendezések terén kontinensünk több kevésbé ismert szegmensben is piacvezető, mint az atomos rétegleválasztás és a fém-szerves kémiai gőzfázisú leválasztás. A gyártóberendezésekkel ellentétben Európa – főként a magasabb megtérülési idő, valamint a drágább munkaerő és energia miatt – kifejezetten gyengén teljesít az MI-re specializált félvezetők tervezésében és gyártásában: előbbi esetében 2, utóbbinál 1 százaléknál is kisebb a piaci részesedése.

A legfájóbb gyengesége azonban az, hogy bár az MI erős állami támogatásban részesül például Németországban és Franciaországban, a világ vezető technológiai vállalatai között egy európai sincs.

Ismét a drága energia fogja vissza Európát

Az MI energiaellátása komoly kihívás elé állítja az amúgy is magas árakkal terhelt Európát. A mesterséges intelligencia megjelenésével az egyes szolgáltatások adatigénye a sokszorosára ugrott, ezen programok „agya” ugyanis adatközpontokban található, amelyek több ezer szervert és számmal már alig kifejezhető adatot tárolnak a programok működéséhez. Az adatcentrumok mérete változó, de gyakori, hogy elérik a 10 hektárt is. Jelenleg a világban nagyjából 8 ezer ilyen központ található, a számuk pedig folyamatosan nő. Az üzemeltetésük rendkívül energiaigényes, a működésük legnagyobb költségét is a felhasznált áram jelenti. Az adatközpontoknak 2022-ben 240–500 terawattóra (TWh) villamos energiára volt szükségük, ami a globális felhasználás mintegy 2 százaléka, viszont az áramfogyasztásuk az MI-vel és a kriptovalutákkal együtt a Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2026-ra elérheti az 1000 TWh-t, ami nagyjából annyi, mint Japán jelenlegi áramfogyasztása. A McKinsey szerint az európai adatközpontok energiakereslete a háromszorosára nő 2030-ra, erősen hozzájárulva az abszolút villamosenergia-igény 20-25 százalékos növekedéséhez. Ez a bővülés két okból is problémát jelent. Egyrészt az energiaárak versenyképessége Európában alacsony: az ipari áram ára az idén májusban mintegy 70 százalékkal volt magasabb, mint az Egyesült Államokban. Másrészt az átlagosan 45-50 éves európai villamosenergia-hálózat jóval idősebb, mint Észak-Amerika vagy épp Kína rendszerei. Ennek ellenére Európa energiaellátásának a jövője nem kilátástalan, ugyanis a tiszta energia terén előnyös helyzetben van: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású források aránya a villamosenergia-mixben 61 százalék, míg az USA-ban 40, Kínában pedig 35.