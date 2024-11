A kínai elnök üzent Trumpnak: ezek a vörös vonalak

Nem minden az, aminek látszik

Továbbra sem tudni, Trump mennyit és hogyan akar beváltani előzetes ígéreteiből. A Kína elleni kereskedelmi támadásokat ő indította el nagy hullámokban még az előző ciklusában – hogy aztán mindenki megrökönyödésére Biden járassa csúcsra az általa megkezdett protekcionista építkezést. Több elemző szerint az új elnök ki fog vetni ugyan extravámokat, de sem az Európai Unió 20 százaléka, sem Kína 60 százaléka nem valósul meg. Trump egyelőre inkább teszteli kereskedelmi partnereit és ellenfeleit a vámok belengetésével – annál is inkább, mert legbizalmasabb körének tagja immár Elon Musk is, akinek Tesla-érdekeltségeit Kínában nem kell különösebben ecsetelni. A milliárdos ráadásul Trump egyik legközelebbi tanácsadója is lesz, valós politikai hatalommal, így általános vélekedés, hogy a milliárdos afféle Trump-suttogó szerepkört fog betölteni a kormányban, óvatosan vezetve az elnököt a Kína elleni gazdaságpolitika ingoványos talaján. (Musk egyébként már 2023-ban kijelentette, hogy Tajvan „Kína szerves része”, a kínai vezetés legnagyobb megelégedésére, a tajvani legnagyobb megrökönyödésére.) Ami a tesztelés-jelleget illeti: az APEC-csúcson egy panelbeszélgetésen Jamie Dimon, a JPMorgan vezére maga is úgy fogalmazott: úgy látja, hogy Trump figyelmeztetései a vámokkal kapcsolatban inkább felhívás a kereskedelmi tárgyalásokra, semmint kőbe vésett ígéret.