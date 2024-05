A Tesla éppen beperelte a Teslát

A szerző a Makronóm újságírója.

Elon Musk vállalata, a Tesla beperelt egy indiai akkumulátorgyártót, amely nemes egyszerűséggel felvette a Tesla Power India nevet, a termékeit pedig Tesla Power márkanév alatt futtatja, amely egyébként védjegyoltalom alatt áll, amióta Tesla a Tesla. Mármint az igazi, amely már 2022 áprilisában figyelmeztette az indiai céget, hogy azonnali hatállyal fejezze be az imposztorkodást, különben cudar idők jönnek. Pusztába kiáltott szó volt, így a napokban elkezdődött perben Musk már nemcsak horribilis kártérítést, de gyakorlatilag a más tollával ékeskedő társaság tevékenységének azonnali betiltását és a vállalat teljes megsemmisítését tűzte ki célul.

Ez a Tesla nem az a Tesla

Káprázatos szemtelenséggel az indiai cég képviselői azzal védekeztek a bíróságon, hogy a két Teslát nem is lehet összekeverni, mivel ők nem az elektromos, hanem a hagyományos autóiparban tevékenykednek, és kizárólag ólomsavas akkumulátorokat gyártanak. Sőt: azt is előadták, hogy az ő Teslájuk már hamarabb jelen volt Indiában, mint a Musk-féle, így tulajdonképpen teljes jóhiszeműséggel jártak el, nem beszélve arról, hogy soha nem is állították, hogy rokonságban lennének a másik Teslával.

Musk csapata ugyanakkor arra repült rá, hogy mind a Tesla, mind a Tesla Power amerikai székhellyel bejegyzett és globális védjegyoltalom alatt álló vállalat (amelynek ráadásul erőteljes a jelenléte az indiai piacon), így finoman szólva is hiteltelen azzal próbálkozni, hogy „nem tudtunk róla, és egyébként is mi voltunk itt előbb”. A bíró a tárgyaláson maga is annyira meghökkent, hogy három hetet adott az indiai cégnek a rengeteg felmerült kérdés írásos megválaszolására.

A per egyébként nem sokkal az után vette kezdetét, hogy Musk lemondta április 21-re tervezett indiai útját. Mint ismert, Modi elnök mindent megtenne, hogy a Tesla (az igazi) gigagyárat építsen Indiában. Az utóbbi időben Musk hajlani látszott a megegyezésre, természetesen erős feltételekkel:

egy 2 milliárdos befektetés ellentételezéseként azt akarja elérni, hogy az ország kormánya a jelenlegi 100-ról 15 százalékra csökkentse az importautókat sújtó vámokat.

***

Kapcsolódó:

Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.