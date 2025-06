Kimaradt az a bizonyos mondat: Szijjártó óriási áttörésről számolt be a NATO-csúcstalálkozón

„Azonban Donald Trump érkezésével mindez megváltozott (…) Ezek a kifejezések, mint a ’tűzszünet’ és a ’béketárgyalások’, polgárjogot nyertek, és most már a kritikától való fenyegetettség nélkül lehet erről beszélni gyakorlatilag” – fogalmazott.

Majd köszönetet mondott az amerikai elnöknek, amiért közelebb hozta a béke reményét, és ismételten közvetlen tárgyalásokat indított Oroszországgal.

„Mi itt Közép-Európában pontosan tudjuk, hogy

ha vannak közvetlen amerikai-orosz tárgyalások, akkor az biztonságosabb hellyé teszi a világot,

és azon belül pedig biztonságosabb hellyé teszi Közép-Európát” – húzta alá.

Végül újságírói kérdésekre válaszolva jó hírnek nevezte, hogy

a csúcstalálkozó záródokumentuma nem élezi tovább a feszültséget Oroszországgal,

hiszen ehelyett inkább tárgyalásos rendezésre van szükség.

Továbbá megerősítette, hogy nem született most semmilyen döntés Ukrajna vonatkozásában, és noha voltak ezúttal is tagországok, amelyek kiálltak Kijev felvétele mellett, az Egyesült Államok és más fontos szövetségesek álláspontja is világos ez ügyben.

„A csúcstalálkozó záródokumentumában

az a bizonyos kifejezés, amely tavaly benne volt a washingtoni deklarációban, hogy ’Ukrajna egy megfordíthatatlan úton halad NATO felé', ez már nincsen benne.

Ez, azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Mi ezt üdvözöljük, ez így helyes. Ukrajna NATO-tagsága a harmadik világháborúval lenne egyenlő, és azt mi nagyon-nagyon nem szeretnénk” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: MTI/KKM