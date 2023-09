Megint bújócskázik a NATO-val Németország

Berlini valcer

A 2 százalékkal kapcsolatban Scholz ide-oda táncolt az elmúlt hónapokban. Legutóbb a vilniusi NATO-csúcs után ígérte meg, Boris Pistorius védelmi miniszter legnagyobb örömére. A tárcavezető a hivatalba lépése után nem sokkal jelezte, hogy a 2 százaléknyi védelmi kiadás olyan alap, amely nélkül a Bundeswehr soha nem fog talpra állni. A miniszter tulajdonképpen mindenkivel összeveszett, aki ellent próbált mondani neki, és úgy tűnt, egy idő után sikerült a legskótabb németet, Lindner pénzügyminisztert is maga mellé állítania.

Olyannyira, hogy a jelzőlámpa-koalíció még azt az ötletet is elfogadta tőle, hogy a 2 százalékos védelmi GDP-összeg kerüljön be a jövő évi költségvetésbe, illetve a nemzetbiztonsági stratégia alappillére legyen, kötelezve a kormányt annak kivitelezésére.

Ezt a kitételt aztán halkan törölték a szövegből, így a 2 százalékos védelmi kiadás megint csak egy reggeli ásítás maradt az álmos kormányüléseken.

A hírek szerint Annalena Baerbock külügyminiszter fúrta meg a dolgot, mondván, a jelenlegi jogi szabályozás több mint elegendő az ügyben, semmi szükség további vállalások és fogadkozások írásba foglalására.

Így, hogy a passzus a kukába került, a NATO-kvóta betartása vagy be nem tartása ismét egy meddő vitává változott, azaz még azzá sem, ugyanis a jelenleg hatályos rendelkezés csupán annyit mond lebegtetve: a 2 százalékos célt „több év alatt kell elérni”.

Egy meglepő magyarázat

A napokban a legnagyobb német gazdasági lap, a Handelsblatt egy egészen furcsa, mégis érthető logikájú véleménycikkben vette védelmébe a kancellár pávatáncát. A cikk azzal indít, hogy igen, Olaf Scholz összevissza beszél a 2 százalékról, és jól láthatóan bűvésztrükköket mutat be azzal kapcsolatban, de ebben semmi meglepő nincs,

ugyanis az egész NATO-s kötelezettségvállalás a GDP-vel kapcsolatban nem más, mint értelmetlen bohóckodás és szemfényvesztés a számokkal.

A Handelsblatt írásának alapmegállapítása: „a mennyiség nem egyenlő a minőséggel”. Példa erre Görögország, amely hosszú évek óta stabilan a GDP 2,5 százalékán tartja a védelmi kiadást, ám hadserege igen távol áll attól, hogy kiemelkedőnek lehessen nevezni, pontosan azért, mert egy gyenge gazdaságú ország 2,5 százaléka messze nem üti meg egy erős állam ugyanolyan összegű kiadását.

A másik trükk – mutat rá a német lap – abban rejlik, hogy minden ország teljesen másképp értelmezi a „védelmi kiadás” kifejezést. Beruházást értünk alatta vagy fegyvervásárlást, esetleg katonai szociális kiadásokat vagy mindent ömlesztve? Franciaország például NATO-kiadásként papírozza le a párizsi tűzoltóság költségvetését, a német védelmi kiadásokban pedig benne vannak a nyugdíjkifizetések is.

Ugyanakkor az is jogos felvetés, hogy egy-egy nagyobb fegyverbeszerzés egy év alatt nagyobbat lök a büdzsén, mint 2 százalék, máskor pedig üresjáratok lehetnek a projektekben – ilyenkor azon megy a fejtörés, hogy hogyan tologassák az összegeket a felesleges, „csak azért is” kiadások elkerülése érdekében. De ennek a fordítottja is előfordulhat: a Bundeswehrrel ellentétben nagyon is stabil lábakon álló német védelmi ipar megrendelései például konfliktusok idején érezhetően megugranak. A mostani háborús helyzet jól jelzi ezt, de emlékezhetünk a harmadik Merkel-kormány időszakára, amikor a közel-keleti megrendelések miatt Németország évente több haditechnikai eszközt exportált, mint bármelyik kabinet előtte, olyannyira, hogy egyesek már kvázi háborús uszítóként emlegették Berlint.

A Handelsblatt végül érdekes konklúzióval zárja írását:

Scholznak egyáltalán nem kell foglalkoznia a 2 százalékkal, ellenben nem úszhatja meg a haderőfejlesztést és a Zeitenwende céljainak elérését. Hogy ehhez milyen eszközöket használ fel és milyeneket nem, ahhoz senkinek a NATO-ban tulajdonképpen semmi köze: a cél elérése a lényeg, és ha ebbe a folyamatba a német kormány nem tudja beilleszteni a 2 százalékos GDP-s védelmi kiadást, akkor nem fogja beilleszteni.

A százalékszámolgatás helyett tehát Németországban elsősorban a Bundeswehrre, nem pedig a NATO egészére kell összpontosítani. Ha a német hadsereg rendben lesz, rendben lesz a NATO európai szárnya is, akár itt vannak az amerikai csapatok, akár nem. Ez pedig bőven felülírná a 2 százalékos rendszert. Kezdetnek rögtön ott van 100 milliárd euró, amit erre lehetne költeni.

Ezzel viszont ideje lenne Scholznak foglalkozni végre.

Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálja a makronom.hu oldalon.