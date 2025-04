„A cigány kultúra mindig is közel állt a szívemhez, befogadott ez a közeg” – Tóth Gabi a Budapest GipsyFestről

„Immáron második alkalommal szervezzük meg a Budapest GipsyFestet két helyszínen, az A38 hajón és a Gödör klubban április 3. és 5. között, a Visit Hungary támogatásával. A hazai fellépők sorát egy szerbiai rézfúvós banda, a Bojan Krstić Orkestar is színesíti. Ők nem ismeretlenek a magyar közönség előtt, hiszen a Budapest GipsyFesten és a cigány dal napján is felléptek már, és mindkét alkalommal remek hangulatot teremtettek a balkáni dallamokkal” – mondta el lapunk megkeresésére Rostás Mihály Mazsi.

A rendezvény főszervezője ezután – a teljesség igénye nélkül – felsorolt több fellépőt is. A három nap alatt színpadra lép a Romano Drom, a Kalyi Jag, a Kale Lulugyi, a Kanizsa Csillagai, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok vagy a MazsiMÓ-GipsyMÓ.

Közreműködik az Anima Sound System DJ-je is, aki Lakatos Mónikával, Kossuth-díjas és WOMEX-életműdíjas roma énekesnővel meglepetésprodukcióra készül.

„Tehát az oláh és a beás cigányzene, illetve világzene mellett az elektronikus irányzat is helyet kap a repertoárban, hiszen minden estét DJ-szett zár majd. Emellett a feltörekvő tehetségeknek is szerettünk volna teret adni. Így bemutatkozik majd a közönség előtt a Pachake Rom, Igni és az R&B egyik képviselője, Merci B; ő most először lép fel élő zenekarral” – sorolta.

Sőt, mivel nagy igény volt rá, a mulatós zene kedvelői sem maradnak program nélkül: Kis Grofó szombaton fogja megtáncoltatni az egybegyűlteket, pénteken pedig a Király család húzza majd a talpalávalót az A38 hajón.

Hiánypótló rendezvény

Arra a kérdésünkre, tavaly milyen volt a rendezvény fogadtatása, Rostás Mihály Mazsi elmondta, nagyon jó visszhangja lett a fesztiválnak,

sokan örültek annak, hogy végre van egy olyan esemény, amely a roma kultúrára épít, és mindennek a belváros szíve ad otthont.

„Jómagam is úgy gondolom, hogy szükség van egy olyan rendezvényre, amely kifejezetten a cigány zenére fókuszál. Nemcsak az oláh cigány zenére, hanem más műfajokra is. Terveink között szerepel, hogy a jövőben a jazz műfaj képviselőit szintén meghívjuk, ezzel is bővítve a repertoárt. De nyitottak vagyunk minden olyan tartalomra, amely a magyar és európai cigány kultúra sokszínűségét mutatja be” – tekintett előre a szervező.

Megtisztelőnek tartja, hogy olyan ismert magyar zenészek ajánlják a rendezvényt követőik figyelmébe közösségi oldalaikon, mint Tóth Gabi, Király Linda, Trap Kapitány vagy Kökény Attila.

„Ez egy kiállás volt a cigányság mellett” Rostás Mihály Mazsi – aki a Romengo zenekar vezetője is – a Mandinernek arról is beszélt, mit jelentett a zenekar életében a március 15-i központi ünnepségen való közreműködés. „Nagyon megtisztelő volt, és izgultunk is, mindennek milyen visszhangja lesz. Úgy tudom, mi voltunk az első cigány zenekar, amely fellépett egy ilyen állami ünnepségen. Továbbá ezt úgy éltük meg, mint egyfajta kiállást a cigányság mellett” – jelentette ki. A zenekarvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a cigányság csak az utóbbi években mert megjelenni ezen a nemzeti ünnepen. A kilencvenes években ez nem volt jellemző, „régebben az öregjeink óva intettek minket, fiatalokat ettől, mert tartottak tőle, hogy egyes szélsőségesek megtámadhatnak minket. De ezek az idők elmúltak, egyre több cigány vesz részt az ünnepségeken”. Rostás Mihály Mazsi arra is kitért, hogy a Romengóval és Lakatos Mónikával egyaránt készülnek új zenei anyagokkal. Jelenleg is dolgoznak is egy olyan lemezen, melyen cigány hallgatók szerepelnek, az album különlegességét az adja, hogy valamennyi magyarországi oláh cigányzenekar közreműködik rajta. Kossuth-díjas partnerével pedig április 9-én 25 állomásos turnéra indulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amelyet júniusban további 25 állomás követ. Ezt a fellépéssorozatot ugyancsak a Visit Hungary támogatja.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Tóth Gabi: Ezt a hangulatot mindenkinek meg kellene tapasztalnia

Az ismert hazai előadók közül Tóth Gabi is a követői figyelmébe ajánlotta a hétvégi fesztivált. A Mandiner megkeresésére az énekesnő a cigány zenéhez és kultúrához való viszonyáról elmondta, nagyon szerencsésnek érzi magát, mert elképesztően profi cigány muzsikusokkal játszhat együtt a zenekarában és a fellépései során. Prímása, Duka Laci is világhírű.

A velük való örömmuzsikálás elképesztően inspiráló folyamat. Szenvedélyes, tüzes, élettel teli zenei világot teremt.

Arról nem beszélve, hogy a cigány zene és a táncok a magyar népi kultúra szerves részei”– hangsúlyozta.

Tóth Gabi itt megjegyezte, párjára, Papp Máté Bence néptáncosra ugyancsak nagyon büszke, mivel amellett, hogy járni tudja ezeket a cigány táncokat, többek között az erdélyi Őrkőre is gyakran megy, hogy az autentikus helyi táncosoktól újabb lépéseket jegyezzen fel és sajátítson el.

A cigány kultúra mindig is közel állt a szívemhez. Engem mindig befogadott ez a közeg,

– már gyerekként is – nagyon szerettek. Egyébként évek óta azt hallgatom a zenészektől, hogy nem lepődnének meg, ha kiderülne, bennem is csordogál cigány vér, látva és hallva, ahogy hozzányúlok ehhez a műfajhoz. Számomra ez nagyon nagy bók és dicséret” – tette hozzá az énekesnő.

Azt is megjegyezte, hogy nagyon szereti a népzenében a cigány hallgatókat vagy azt, amikor roma zenészek játszanak egy kalotaszegi hajnalit. És mint kiderült, a legutóbbi dalában, Az átkozott nyárban is egy százéves orosz cigány zenét dolgozott fel, a dal szövegét még lovári nyelvre is lefordították, ami nagyon megtisztelő volt számára.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Az énekesnő felidézte, hogy Lakatos Mónikához és Rostás Mihály Mazsihoz többéves kapcsolat fűzi.

„Mindig is nagy tisztelettel tekintettem a munkásságukra, legendás előadóknak tartom őket, és rajongok azért, amit évtizedek óta csinálnak. Ha adódna rá mód, szívesen dolgoznék velük” – jelentette ki.

A Budapest GipsyFestről úgy vélekedett, a rendezvény hangulatát minél többeknek meg kell ismerniük.

„Erről a kultúráról a hétköznapokban még mindig sok a félreértés, pedig megannyi szépsége van.

Az autentikus cigány zene hittel teli és nagyon alázatos”.

A fesztivál jó alkalom arra is, hogy a társadalomban meglévő sztereotípiák megdőljenek. Engedni kell, hogy minden virág virágozzon – nekem mindig ez jut eszembe erről a kultúráról.”

Nyitókép: Facebook

***