Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni időszakban Biszku Béla neve egyet jelentett a kegyetlen bosszúval. Tetteit soha nem bánta meg, halála pedig megmentette őt a felelősségre vonástól. Ennek tükrében is fontos megismerni a kádári megtorlás fő figurájának életútját, és Krahulcsán Zsolt történész kismonográfiája, mely a Jaffa Kiadó gondozásában jelent meg, jó betekintést enged ebbe az erőszakos, megrázó karrierbe.

Biszku Béla 1921. szeptember 13-án született a Bereg vármegyei Márok községben. Fiatalon még arról is szó volt, hogy katolikus pap lesz. Később Budapestre költöztek, húszéves korára ő lett a családfenntartó. A Wertheim-gépgyárban dolgozott, amikor 1938-ban megismerkedett a kommunizmussal. 1945. január 18-án az angyalföldi kommunista pártszervezet alapítói között találjuk. 1946-ban a kerületi választmányba került, valaki úgy jellemezte akkor – nem sértő hangvétellel –, hogy „talpraesett proli”.

1948 nyarán az MDP Nagy-budapesti Pártbizottsága Káder­osztályának vezetőhelyettesévé lépett elő. Pályáját alapvetően a kommunista káderek pártéleten belüli, nem túl izgalmas csetlései-botlásai kísérik; érdekes színfolt, amikor egy, a párt irányvonalát kritizáló 1953-as cikke miatt Rákosi követelte a „liberálisok”, például Biszku megbüntetését. Pedig amikor 1955 végén a kulturális megszorításokat kritizáló baloldali írókat megbüntették, Biszku is kiállt a büntetés mellett: úgy vélte, az írók vádja támadás „a munkásosztály hatalmi pozíciója” ellen.

Politikai pályafutásában kétségkívül az 1956-os forradalom hozta el a fordulatot. Kádár János a Szovjetunióból hazatérve megkezdte az MSZMP átszervezését, felállítva az Ideiglenes Intéző Bizottságot. Ebbe bekerült Biszku is, bár a mikéntje homályos, hiszen akkor még nem volt ismert politikus. A „rendcsinálásban” a kezdetektől fogva részt vett, 1957 januárjában ellátogatott a Ganz-gyár munkásaihoz, és közölte velük, hogy mindenki fogja be a száját, aki lázadozik, az „fasiszta meg imperialistabérenc”. A belügyek vezetésével márciusban bízták meg, 1957 májusától 1961 szeptemberéig volt belügyminiszter. De a korábbi eseményekben is fontos része volt, például a december 6-ai vörös zászlós provokációban, melynek végén a Nyugatinál szovjet katonák a rendszerellenes tüntetők közé lőttek.