Lemészárolták a szüleiket, az esküdtek mégis megsajnálták őket

Legalábbis ez derült ki a Menendez testvérek vallomásaiból. Állításaikat bizonyítani sosem tudták, de a nagy médiaérdeklődést kiváltó tárgyalássorozaton ilyen képet festettek le a szüleikről, azt állítva, hogy egyenesen életveszélyben érezték magukat otthon, és önvédelemből gyilkoltak. Eleinte meg is győzték igazukról a közvéleményt, tucatszámra kapták a rajongói leveleket, noha az amerikai társadalom többségéből alapesetben külön ellenszenvet vált ki, ha fehér, legfelső osztálybeli, jóképű férfiak követnek el hasonló tettet.

A Netflix sorozata tehát, amellett, hogy több alkalommal explicit módon bemutatja a brutális bűncselekményt, inkább pszichológiailag sokkol, ahogyan újra és újra részletezi – verbálisan és sokszor vizuálisan ábrázolva is –, milyen gyomorforgató szexuális abúzusokat kellett átélnie a fiúknak. És éppen ezért válik zavarba ejtő élménnyé,

hiszen ezek a kegyetlen gyilkosok ha szimpátiát talán nem is, de szánalmat és sajnálatot annál többször kelthetnek a nézőben.

A színészek ehhez kiválóak. Az Oscar-díjas Javier Bardem esetében ez nem meglepetés, a kisujjából kirázza a zsarnoki apát, a feleségét alakító Chloë Sevigny szintén drámai, a két srácot végtelenül átlényegülten megformáló Nicholas Alexander Chavez és Cooper Koch pedig egyenesen elképesztőek; nagy valószínűséggel komoly karrier áll még előttük.

Hibaként leginkább az hozható fel a szériával szemben, ami a legtöbb Netflix-produkcióról elmondható. Ismét az lehet az érzésünk, mintha a streamingszolgáltató kilóra vásárolná a tartalmakat, nem csupán a központi karaktereket, hanem a periferikus mellékszereplőket is indokolatlanul részletesen bemutatja, a sorozat pedig sokszor önismétlő, ugyanazt a sztorit többször is felmondja. És bár alapvetően bőven el lehetett volna mesélni a történetet akár két órában a drámai él megtartása mellett, a számos üresjárat ellenére is egészen kiváló a végeredmény.