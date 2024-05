Miért lett woke az Eurovíziós Dalfesztivál?

1993. Szulák Andrea: Árva reggel (nem jutott ki a fesztiválra)

1994. Friderika: Kinek mondjam el vétkeimet?

1995. Szigeti Csaba: Új név egy régi ház falán

1996. Delhusa Gjon: Fortuna (nem jutott ki a fesztiválra)

1997. V.I.P.: Miért kell, hogy elmenj?

1998. Charlie: A holnap már nem lesz szomorú

2005. NOX: Forogj, világ!

2007. Rúzsa Magdi: Unsubstantial Blues

2008. Csézy: Candlelight 2009 Ádok Zoli: Dance with Me

2011. Wolf Kati: What About My Dreams?

2012. Compact Disco: Sound of Our Hearts

2013. ByeAlex: Kedvesem

2014. Kállay-Saunders András: Running

2015. Boggie: Wars for Nothing

2016. Freddie: Pioneer

2017. Pápai Joci: Origo

2018. AWS: Viszlát nyár

2019. Pápai Joci: Az én apám