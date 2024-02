Karácsony jó érzékkel gratulált a Céline Diont megalázó Taylor Swiftnek, de legalább az A-Híd-as munkavédelmi sisakot eltüntette

Mindez azért visszás picit, mert mint ismert: kisebb felháborodás tört ki Taylor Swift körül a díjátadón tanúsított viselkedése miatt, amikor is

egyszerűen ignorálta a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő legendás énekesnőt, Céline Diont.

Ő volt ugyanis, aki Taylor Swiftnek adta át a Midnightsért az év albumának járó Grammy-díjat.

Az 55 éves énekesnő a fiával kéz a kézben sétált be a színpadra. Hosszú idő után ez volt az első nyilvános megjelenése, miután 2022 decemberében határozatlan időre lemondta minden fellépését. Akkor jelentette be, hogy a stiff-person-szindróma nevű gyógyíthatatlan autoimmun betegséggel küzd, ami izommerevséggel, izomgörcsökkel jár, és a hangszálakra is kihat.

Swift a felvételek szerint úgy lépett a színpadra, mint aki nem egészen tért még magához, és tudomást sem vett a legendáról:

kikapta a kezéből a szobrocskát, miközben folyamatosan a stábja színpadon lévő tagjai felé fordult, köszönőbeszédében pedig meg sem említette Diont.

Nyitókép: TikTok