Minden, ami jó

Kövérné Kalmár Mónika „Sütis Móni” írása a Mandiner hetilapban.

Pihotka Tibor nem volt vallásos. Nem járt templomba, nem volt tagja egyetlen egyháznak sem, és ugyanígy soha nem lépett be semmiféle pártba, egyesületbe, klubba, egyletbe Őrizte függetlenségét. Nem is nősült meg mind ez idáig, noha – vagy éppen ezért – a hölgyek körében meglehetősen nagy népszerűségnek örvendett.

Multinál volt felső vezető, a cég kizsigerelte, de meg is fizette. Sűrűn járt külföldre, vagy itthon utazott el wellnesshétvégére, ha csupán néhány napja volt a kikapcsolódásra. Imádott enni, kutatta a jó éttermeket, bisztrókat, cukrászdákat, kávézókat, reggelizőket, valójában minden kimagasló gasztronómiai produkcióra kíváncsi volt. Hobbiból sommelier-képzést is elvégzett, mert egyre inkább érdekelték a borok. Sőt, már a pálinkák, a ginek, a whiskyk és a sörök is. Mindezt ellensúlyozandó odafigyelt teste megfelelő karbantartására: egy héten kétszer sportolt, havonta többször pedig baráti társaságával túrázott lakóhelyétől hol távolabb, hol közelebb.