A Mayhem zenekar magyar frontembere Jézusról: Egyáltalán nem bizonyított, hogy valaha is létezett

A zenekar történetét a 2018-ban bemutatott Lords of Chaos – A sötétség gyermekei című film is feldolgozta. A sötét hangulatú, horrorisztikus elemeket sem nélkülöző thriller/dráma olyan, a kilencvenes évek elején nagy sajtóvisszhangot kiváltott botrányok és bűncselekmények hátterét mutatja be, mint a templomgyújtogatások, rongálások és a végül brutális végkifejlethez vezető zenekaron belüli feszültségek.