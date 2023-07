Hol terem az ideális popsztár? – csúfos véget ért az Idol

Megvívni a saját démonainkkal

Érdemes még szót ejteni Jocelyn – fogalmazzunk úgy – átmeneti nimfomániájáról is, amely ugyancsak a függőség egy megnyilvánulási formája. Ahogy arról korábbi írásunkban is szót ejtettünk az ünnepelt énekesnőt úgy ismerik meg a nézők, hogy az édesanyja elvesztése után próbál újra magára találni. Azonban ahonnan némi támaszt lelne, ott csak lelki és fizikai bántalmazás várja. Tedross bár hitelesen előadja a segítő férfit, valójában a saját boldogulása érdekében anyaglag és szexuálisan kizsákmányolja az előadót.

Az öt epizód alatt Jocelyn minden szégyenérzet nélkül veti alá magát a szexuális kalandozásoknak a magát producerként is hirdető férfival, aki kezdetben valóban inspirálóan hat rá, de ahogy halad előre a cselekmény előtör belőle a szektavezér. Tedross nem riad vissza sem a nyilvános megalázásoktól, sem a már-már szexuális erőszakot súroló tettektől. Bár eleinte még izgatónak tűnhet egy-egy gyorsmenet világos nappal a cabrio hátsó ülésén vagy egy luxusmárka próbafülkéjében, de cseppet sem meghitt és erotikus az, mikor menedzserek és zeneipari mogulok szeme láttára ujjazza meg jóformán az énekesnőt a Weeknd által alakított karakter. Mikor egyszer-egyszer valaki a házban nyüzsgők közül szóvá teszi, hogy ezek a helyzetek nicsenek rendjén, akkor hangzik el a bűvös mondat, hogy

Jocelyn valójában nem emberi lény, hanem sztár, akit tulajdonképpen a közönség is használ.

Azonban ennek az ámokfutásnak is vége szakad egyszer. A fordulópontot az jelenti, mikor feltűnik az énekesnő egykori párja, a színész Robert, és talán az újbóli összemelegedésük segít kicsit visszazökkenni a sztárnak régi önmagához.

A szakértők úgy tartják, hogy a hiperszexualitás, avagy erotománia, nimfománia egyfajta viselkedési zavar, kényszerbetegség, amikor valaki nem tud ellenállni egy belső kényszernek, pedig tudja, hogy veszélyes lehet önmagára vagy a partnerére nézve is. Ha valakire akkor tör rá az intenzív szexuális vágy, amikor depressziós vagy, stresszel, netán magányosnak érzi magát, és úgy érzi, csak a „szex hozhat megváltást”, akkor feltehetően többek között a fenti problémák elől menekül.

A szekták irányítani akarják híveiket

Ennél fogva érdemes még foglalkozni a sorozat egészén végighúzódó szekta szállal is. A világ talán legismertebb s legtragikusabb sorsú szektája a Népek Temploma nevű szekta volt. A közösség miatt 1978-ban egy Jonestown nevű amerikai településen több mint 900 ember távozott a másvilágra. Bár a körülmények a mai napig ködösek, de ezek az emberek, miután gyermekeiknek beadták a mérget, önként végeztek saját magukkal is. Kiittak egy méreggel teli poharat. Ez a megrázó eset is rávilágított a szekták veszélyeire, és arra, hogy lehetséges tömegeket rávenni szélsőséges és irracionális tettekre.

A szekták működéséről Janja Lalich szociolóus beszélt TED-Ed videóban. Lalich szerint a szektáknak vannak olyan jellemzői, amik minden esetben azonosak, és amelyek képesek arra, hogy az emberek gondolkodását ilyen jelentős mértékben befolyásolják. Ezek a következők:

Karizmatikus vezető – A szektáknak van egy karizmatikus, általában nárcisztikus vonásokkal rendelkező vezetője, aki rendkívül megnyerő, és aki iránt feltétel nélküli imádatot várnak el.

Erős hierarchia – A szektákban erős hierarchia uralkodik, mindenkinek tudnia kell, hogy hol a helye. Az újoncokat ráadásul elkülönítik, hogy csak akkor találkozzanak az erősebb nézetekkel, amikor már kellőképp bevonódtak a szekta életébe.

Mindent tud – A szekta hitrendszere arra épül, hogy tudja a választ az élet nagy kérdéseire. Mindannyian szeretnénk tudni azt, hogy mivégre vagyunk ezen a Földön, ezek a szekták pedig elhitetik az emberekkel, hogy egyedül ők tudják a valódi választ erre a kérdésre.

Intoleráns más nézetekkel szemben – Aki nem abban hisz, amiben a szekta tagjai, az csakis rossz úton járhat. A szekta nem engedi a vélemények ütköztetését, hiszen azt sugallja, hogy az egyedüli igazság csak nála van.

Kontrollálni akarja a tagjait – A szekták abban különböznek a vallásoktól, hogy nem iránymutatást adnak a híveiknek, hanem irányítani akarják őket. A világ vallásai ugyanúgy az életről gondolkodnak, de a szektákkal ellentétben nem tartanak az egyház kötelékében embereket manipulációval, akaratuk ellenére. A szekták viszont nemcsak a hitünkre akarnak hatni, hanem felügyeletük alatt akarják tartani baráti, családi kapcsolatainkat, pénzügyeinket, sőt, nem ritkán azt is, hogy hol lakunk.

A fenti jellemzők mind igazak a Tedross klubjában uralkodó állapotokra is. Azonban az Idol arra is rámutat, hogyha a közösség tagjai közül valaki öntudatára ébred, és szövetségesek lel a társai sorában, akkor féket lehet szabni az öncélú manipulációnak, és ki lehet szabadulni a sokszor személyiségzavarral küzdő szektavezér hálójából.

S ha már a kifutásoknál tartunk, érdemes arról is szót ejteni, hogy a tetőpontban egy érdekes párhuzamra is rámutat Jocelyn menedzsere, Chaim, aki egyfajta apafigura is a történetben. Ő mondja ki, hogy egy 21. századi Piroska és a farkas történetet láthattunk végig. Hiszen bár a farkas, – ez esetben Tedross –, helyzeti előnyben érzi magát, nagy mohóságában elveszíti a józan ítélőképességét, és végül a vadász(ok) és Piroska túljárnak az eszén. A többit pedig már ismerjük hasfelmetszőstül, kövestül és patakostul együtt.

Újkori hollywoodi átok?

Összességében az öt epizódból álló sorozatról elmodható, hogy az alapkoncepciója alapján jónak ígérkezett, hiszen még mindig sokakat érdekel, hogy miként működik a hollywood-i álomgyár, és kik azok, akik azon dolgoznak néha valóban 0-24 órában, hogy egy tehetségesnek kikiáltott nullkilométeres művészből akár világsztárt, idolt faragjanak. Az is jó elképzelés lett volna, hogy végignézzük, ahogy egy ünnepelt énekesnő megjárja a poklot egy hatalmas veszteség, édesanyja után, majd próbál onnan részben önerőből, részben némi „kerülővel” – ez esetben egy szektavezér karjaiban – kimászni. Azonban miután The Weeknd és az Eufóriábal ismert Sam Levinson kezébe vette a sorozat cselekményszálának szövését, az átfordult egy softpornóba, ahol szinte nincs olyan jelent, ahol a főhősnő testének 70 százaléka ne lenne közszemlére téve.

Ahogy arról korábban is írtunk, a mai napig nem tisztázott, hogy a sorozat rendezésre eredetileg felkért Amy Seimetz, aki a forgatás befejezése előtt otthagyta a produkciót, saját akaratából-e távozott-e vagy kirúgták. Így azt sem fogjuk megtudni, hogyha Seimetz maradt volna, mi elevenedett volna meg előttünk a képernyőn.

Azonban sejthető a rendezőnő munkásságából, hogy jobban kidolgozott történetszövést és több emberi értékkel bíró karaktert kaptunk volna.

Több kritikus is felvetette: a produkció bukásában az is közrejátszik, hogy mind The Weeknd, mind Johnny Depp és Vanessa Paradis lánya, Lily-Rose Depp nem színészek, hanem zenészek, akik bár a színpadhoz és a rivaldafényhez szoktak, és ismerik a sztárgyár működését a pincétől a padlásig, de az a kraft nem volt meg bennük, hogy némlieg kívülről szemléljék ezt a világot, és úgy öltsék magukra a világsztár és a szektavezér szerepét.

Egy szó, mint száz: a nagy csinadratta és a húzónevek ellenére

borítékolható, Jocelynnel és sleppjével most találkoztunk először és utoljára.

Ha a HBO Max szeretne még egy bőrt lehúzni a sztoriról, akkor érdemes lesz új filmesgurukat előkerítenie, és alaposan átgondolni, milyen ikonra, milyen ideális popsztárra építik fel az új évadot.

Nyitó-és belső kép: HBO Max Facebook-oldala