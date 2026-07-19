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És akkor az oroszok visszavágtak az ukrán drónokért, méghozzá a legrettegettebb fegyverükkel

2026. július 19. 09:42

Öt teljes órán keresztül kalapálták az ukrán fővárost ballisztikus rakétákkal, szokás szerint hajnalban kezdték.

2026. július 19. 09:42
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Oroszország történetének egyik legnagyobb ballisztikus rakétatámadását hajtotta végre Kijev ellen – írta meg a brit The Guardian.

A lap úgy tudja, legalább egy haláleset történt, a hatóságok irodákban és házakban keletkezett tüzekről és károkról számoltak be. A támadás azért lehetett bosszú, mert az ukrán erők korábban logisztikai raktárakat támadtak Oroszországban.

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A fővárost körülbelül 40 Iszkander-M és hiperszonikus Zircon rakéta találta el.

A lakosok hajnali 1:30-kor légvédelmi szirénára ébredtek, majd percekkel később robbanások sorozata rázta meg a nagyvárost.

Mint a lap írja, Kijev történelmi központjában a házak megremegtek, autóriasztók harsogtak, miközben kevesebb mint egy óra leforgása alatt több tucat rakéta zúdult a metropoliszra.

Aztán reggel 6:30-kor egy második légvédelmi sziréna is megszólalt, és kezdődött az egész elölről.

A Guardian úgy értesült, egy háromszintes épület kigyulladt a központi Sevcsenkivszkij kerületben, a mentők több, az épületben rekedt embert ástak ki, és egy holttestet is kiemeltek. Négy másik területet is érintett a tűz, iroda- és lakóépületekben, valamint egy kollégiumban is magasba csaptak a lángok.

Azok sem érezhették magukat biztonságban, akik az eddig jó óvóhelynek bizonyult metróban kerestek menedéket.

A lap szerint a Lukjanivszka metróállomáson az ott rejtőzködő polgárok olyan felvételeket tettek közzé, ahol látszik, hogy a földszinti előcsarnok mennyezete beomlott egy hatalmas robbanáshullám miatt. Az állomást ideiglenesen lezárták.

A város katonai adminisztrációja a Telegramon közölte, egy halott már biztosan esett. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko pedig elmondta, hogy heten megsebesültek.

A Guardian emlékeztet, az orosz hadsereg 2022 óta szinte napi rendszerességgel támadja az ukrán fővárost, Volodimir Zelenszkij elnök ezért is sürgeti az elfogó vadászgépek és a Patriot-rakétarendszer beszerzését. 

Mindeközben Zelenszkij azért sincsen kimondottan jó helyzetben, mert éppen a regnálása alatti legnagyobb tüntetések zajlottak a fővárosban a népszerű védelmi miniszter, Mihajlo Fjodorov menesztése miatt.

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Ukrajna egyébként a szombati nap folyamán orosz e-kereskedelmi raktárakat semmisített meg a moszkvai és tambovi területeken drónokkal, 

nyolc embert megölve és súlyos tüzeket okozva.

Nyitókép: Serhii Okunev / AFP

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Összesen 94 komment

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Sorrend:
yalaelnok
2026. július 19. 13:24
Majd ha százezren égnek el, akkor brutális lesz a támadás. Egyelőre folytatódik az operettháború.
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0
1
Nasi12
2026. július 19. 13:14
Hát ez hatalmas volt. Egy ukrán meg is halt. Az ukránok nyolc oroszt öltek meg a kis támadásukban. Innen veszik a statisztikákat nyilván.😀😭
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0
0
Palatin
2026. július 19. 12:34
Az világosan látszik, hogy az oroszok "nem brutális gyilkosok", különben az áldotaok száma ezres nagyságrendü lenne. Ez a legfontosabb, amit ebböl a támadásból le lehet és le kell vonni.
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6
0
kisskiss-6
2026. július 19. 12:08
🍓 H​​e​​​l​​​y​i​ ​​c​s​​​a​j​​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​r​​a​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​​.​𝗧​𝗢​​​𝗣
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