És akkor az oroszok visszavágtak az ukrán drónokért, méghozzá a legrettegettebb fegyverükkel

A Guardian úgy értesült, egy háromszintes épület kigyulladt a központi Sevcsenkivszkij kerületben, a mentők több, az épületben rekedt embert ástak ki, és egy holttestet is kiemeltek. Négy másik területet is érintett a tűz, iroda- és lakóépületekben, valamint egy kollégiumban is magasba csaptak a lángok.

Azok sem érezhették magukat biztonságban, akik az eddig jó óvóhelynek bizonyult metróban kerestek menedéket.