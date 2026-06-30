Charlie Kirk-merénylet: először nézhet szembe az özvegy és a család a gyilkossal

A hétfői eseményen a hírek szerint ott lesz Erika Kirk, a tavaly szeptemberben meggyilkolt influenszer özvegye, illetve az elhunyt férfi szülei is, így a szemébe nézhetnek annak a 23 éves férfinak, aki megölte szerettüket. Tyler Robinson egy szabadtéri egyetemi előadás közben, egy szemben lévő tetőről lőtte nyakon Kirk-öt, miközben épp egy kérdésre válaszolt a színpadon.