Charlie Kirk-merénylet: először nézhet szembe az özvegy és a család a gyilkossal

Új szint: a Charlie Kirk özvegye ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben
A nyugati világ közbeszédének újabb és újabb mélységei nyílnak meg. Hajdú Tímea írása.
Kulcsfontosságú tárgyalást tartanak jövő héten Utah államban, ahová Erika Kirk és több családtag is készül elmenni.
Elkezdődik a Charlie Kirk amerikai politikai influenszer meggyilkolásával megvádolt férfi előzetes tárgyalása jövő héten az egyesült államokbeli Utah-ban. A több napos tárgyaláson az ügyészeknek lesz lehetőségük, hogy elegendő bizonyítékot nyújtsanak be a bíróságnak, amely alapján az megalapozottnak tekinti a vádat és elkezdődhet a tényleges tárgyalás.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyugati világ közbeszédének újabb és újabb mélységei nyílnak meg. Hajdú Tímea írása.
A hétfői eseményen a hírek szerint ott lesz Erika Kirk, a tavaly szeptemberben meggyilkolt influenszer özvegye, illetve az elhunyt férfi szülei is, így a szemébe nézhetnek annak a 23 éves férfinak, aki megölte szerettüket. Tyler Robinson egy szabadtéri egyetemi előadás közben, egy szemben lévő tetőről lőtte nyakon Kirk-öt, miközben épp egy kérdésre válaszolt a színpadon.
Az ügyészség egyébként várhatóan halálbüntetést kér majd Robinsonra.
Kirk halála óta özvegye vette át ifjúsági mozgalmát, a Turning Point USA-t. A szervezet eseményein Erika többször kijelentette, hogy megbocsát férje gyilkosának, ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt tartsák meg a bírósági meghallgatásokat – írja az ABC News.
Nyitókép: Martin LELIEVRE / AFP