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charlie kirk erika kirk tyler robinson

Charlie Kirk-merénylet: először nézhet szembe az özvegy és a család a gyilkossal

2026. június 30. 11:08

Kulcsfontosságú tárgyalást tartanak jövő héten Utah államban, ahová Erika Kirk és több családtag is készül elmenni.

2026. június 30. 11:08
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Elkezdődik a Charlie Kirk amerikai politikai influenszer meggyilkolásával megvádolt férfi előzetes tárgyalása jövő héten az egyesült államokbeli Utah-ban. A több napos tárgyaláson az ügyészeknek lesz lehetőségük, hogy elegendő bizonyítékot nyújtsanak be a bíróságnak, amely alapján az megalapozottnak tekinti a vádat és elkezdődhet a tényleges tárgyalás.

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A hétfői eseményen a hírek szerint ott lesz Erika Kirk, a tavaly szeptemberben meggyilkolt influenszer özvegye, illetve az elhunyt férfi szülei is, így a szemébe nézhetnek annak a 23 éves férfinak, aki megölte szerettüket. Tyler Robinson egy szabadtéri egyetemi előadás közben, egy szemben lévő tetőről lőtte nyakon Kirk-öt, miközben épp egy kérdésre válaszolt a színpadon. 

Az ügyészség egyébként várhatóan halálbüntetést kér majd Robinsonra. 

Kirk halála óta özvegye vette át ifjúsági mozgalmát, a Turning Point USA-t. A szervezet eseményein Erika többször kijelentette, hogy megbocsát férje gyilkosának, ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy minél nagyobb nyilvánosság előtt tartsák meg a bírósági meghallgatásokat – írja az ABC News

Nyitókép: Martin LELIEVRE / AFP

 

 

Összesen 12 komment

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powerage
2026. június 30. 12:30
" Tyler Robinson" Kábé annyira a valódi tettes, mint annak idején Oswald volt.
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kisatilla
2026. június 30. 12:13
Egységesnek kell lennie az igazságszolgáltatásnak, a törvényeknek. Egy gyilkosság az USA-ban ugyanolyan bűn, mint Irakban, Japánban, vagy Ausztráliában. Nincs többféle igazság.
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Haifisch
2026. június 30. 11:56
Ennek a gyilkos valaminek már rég nem szabadna élnie. Ott sem úgy működnek a börtönök, ahogy kellene....
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reciprofi
2026. június 30. 11:46
Ezt a szörnyet nevelte ki egy republikánus, keresztény, vallásos ember aki ráadásul a megyei sheriffhivatalban dolgozott, anyagilag támogatta Trump kampányát,.Charlie Kirk neonáci és holokauszt tagadó volt."Hitler Wasn't Wrong?" Az, hogy azt mondta hogy a holokauszt objektíve nem volt rossz, szörnyű. Amikor azt mondta, hogy Hitler objektív szempontból nem tévedett, megértettem a nézőpontját.Kirk egy holocausttagadó neonazi. Trump nagy embernek és szövetségesének tart. Gyűlöletet szított. ” - Charlie Kirk „Valójában ki nem állhatom az empátia szót. Szerintem az empátia egy kitalált, new age kifejezés, ami… sok kárt okoz.Ez az ország Trump miatt egy gyűlölettel teli bomba, ami csak arra vár, hogy felrobbanjon
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